رئيس الإمارات وأمين حلف الناتو يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، أجراه اليوم الإثنين، مع مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مستجدات الأوضاع الإقليمية؛ في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تطرق الاتصال - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية - إلى الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية، وأدان الاعتداءات بما تمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، فضلاً عن ميثاق الأمم المتحدة.

وأشاد بإدارة دولة الإمارات للأزمة، والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.