الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تعلن عودة تشغيل BRT من 5 إلى 1 صباحا بدءا من الغد

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي السريع BRT عودة مواعيد التشغيل الرسمية للمنظومة، اعتبارًا من غد الثلاثاء 24 مارس 2026، وذلك بعد فترة من العمل بمواعيد استثنائية.

وأوضحت الشركة أن تشغيل الأتوبيسات سيبدأ يوميًا في تمام الساعة الخامسة صباحًا، على أن يستمر حتى الساعة الواحدة صباحًا من اليوم التالي، وهي نفس المواعيد التي كان معمولًا بها سابقًا قبل التعديلات المؤقتة.

وأكدت الشركة أن القرار يأتي في إطار تنظيم الخدمة وتيسير حركة تنقل المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستخدام خلال الفترة الحالية.

ويُعد مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT أحد وسائل النقل الحديثة التي تستهدف تقليل الازدحام المروري وتحسين كفاءة التنقل داخل المدن، من خلال تقديم خدمة نقل جماعي سريعة ومنتظمة.