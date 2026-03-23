الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن .. العيار كسر 7 آلاف جنيه

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما متزايدا من قبل المواطنين، سواء من المقبلين على شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الساعين إلى وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر حاليا

يحرص العديد من المتابعين على رصد تحركات أسعار المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، إلى جانب السبائك والجنيه الذهب والأوقية، بهدف تحديد التوقيت الأنسب للبيع أو الشراء.

عيار 24:
 سعر البيع: 7,910 جنيه
 سعر الشراء: 7,770 جنيه

عيار 21:
 سعر البيع: 6,920 جنيه
 سعر الشراء: 6,800 جنيه

عيار 18:
 سعر البيع: 5,930 جنيه
 سعر الشراء: 5,830 جنيه

عيار 14:
 سعر البيع: 4,615 جنيه
 سعر الشراء: 4,535 جنيه

الجنيه الذهب:
 سعر البيع: 55,360 جنيه
 سعر الشراء: 54,400 جنيه

الأونصة بالجنيه:
 سعر البيع: 245,985 جنيه
 سعر الشراء: 241,720 جنيه

الأونصة بالدولار:
 4,410.14 دولار

أسعار الذهب في مصر

تكلفة مصنعية الذهب في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وذلك وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، بالإضافة إلى سياسة التسعير لدى كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب


تتحدد أسعار الذهب وفق مجموعة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها العرض والطلب؛ إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تؤثر أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، حيث يؤدي خفضها عادة إلى زيادة إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يدعم ارتفاع قيمته في الأسواق العالمية.

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟

