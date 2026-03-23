أخبار التوك شو| انخفاض الذهب..استقرار الطقس.. خبير عسكري يحذر من توسع المواجهة بين إسرائيل ولبنان وإيران

اصطدام طائرة بشاحنة في مطار لاجوارديا بنيويورك والسلطات تغلق المطار مؤقتا



أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن هناك اصطدام طائرة بشاحنة في مطار لاجوارديا بنيويورك والسلطات غلقت المطار مؤقتا وأنباء عن إصابات.



وأفادت بأن الحرس الثوري الإيراني أوضح أنه في حال استهداف محطات الكهرباء فإن إيران سترد باستهداف محطات الكهرباء بإسرائيل وغيرها التي تغذي القواعد الأمريكية بالمنطقة.

الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية



أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الذهب واصل الهبوط وتراجع في أحدث التداولات بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية.

عوامل تسعير الذهب

تسعير الذهب يعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والعالمية، لأنه يُعتبر أصلًا عالميًا حساسًا لأي تغيّر. أهم هذه العوامل:

1. العرض والطلب

زيادة الطلب (للاستثمار أو المجوهرات) ترفع السعر.

زيادة المعروض (الإنتاج أو بيع البنوك المركزية) قد تخفض السعر.

2. سعر الدولار الأمريكي

يوجد علاقة عكسية غالبًا:

إذا ارتفع الدولار → ينخفض الذهب.

الخارجية الروسية: تنفيذ عملية برية أمريكية في إيران سيؤدي إلى تفاقم الصراع



قالت الخارجية الروسية إن تنفيذ عملية برية أمريكية في إيران سيؤدي إلى تفاقم الصراع وفقا لنبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت الخارجية الروسية: موسكو تتوقع من واشنطن أن تكون حكيمة بما يكفي لعدم تهديد محطة بوشهر النووية

وتابعت الخارجية الروسية: موسكو تعارض إغلاق مضيق هرمز.. وتدعو واشنطن وتل أبيب إلى وقف التصعيد ضد إيران

الفضة تهبط إلى 60.94 دولار للأوقية



أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الفضة انخفضت في أحدث التداولات بأكثر من 10% إلى 60.94 دولار للأوقية.

عوامل تسعير الفضة

ويعتمد تسعير الفضة على مجموعة من العوامل الاقتصادية والصناعية والمالية، لأنها تُعتبر في نفس الوقت معدن صناعي وأصل استثماري.

إليك أهم العوامل التي تؤثر على سعرها:

1. العرض والطلب

الطلب الصناعي: الفضة تُستخدم في الإلكترونيات، الطاقة الشمسية، والطب.

الطلب الاستثماري: شراء السبائك والعملات الفضية.

العرض: الإنتاج من المناجم وإعادة التدوير.

مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان وتحذر من مغبة أي غزو بري



أكدت الرئاسة المصرية، أنها تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان، وتحذر من مغبة أي غزو برى وفقً لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

التحرك لوقف الممارسات الإسرائيلية المنفلتة

وتابع بيان الرئاسة المصرية: تعمد إسرائيل تدمير البنية التحتية في لبنان سياسة سافرة للعقاب الجماعي.

وأضاف البيان: ندين توظيف الأزمة الإنسانية كأداة للضغط العسكري والسياسي ، ونؤكد على دعمنا لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها وسلامة أراضيها.

رئيس الوزراء البريطاني: مضيق هرمز يحتاج إلى دراسة متأنية وخطة قابلة للتطبيق



قال رئيس الوزراء البريطاني إن مضيق هرمز يحتاج إلى دراسة متأنية وخطة قابلة للتطبيق وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني على الحاجة لخفض التصعيد، مشيرا إلي أنه لا يوجد أي تقييم يشير إلى أننا مستهدفون من قبل إيران

بـ 20 جنيها.. إقبال كثيف على الحديقة الدولية وسط تنوع الأنشطة وانخفاض الأسعار

رصدت أميرة قمر مراسلة اكسترا نيوز، أجواء احتفالات المواطنين من داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر، مؤكدة أن «إجازة العيد امتدت ليوم إضافي، ما أتاح فرصة أكبر للأسر لاستكمال مظاهر الاحتفال والخروج للمتنزهات».

وأوضحت أن الحديقة تُعد من أبرز الحدائق المتخصصة في القاهرة، حيث تنقسم إلى 3 قطاعات رئيسية: الأوروبي والعربي والمصري، مشيرة إلى أن «كل قطاع يحاكي ثقافة مختلفة، من طواحين هولندا وتمثال الحرية في القطاع الأوروبي، إلى معالم الدول العربية، وصولًا إلى مجسمات الحضارة المصرية مثل الأهرامات ونهر النيل».

وأضافت أن الحديقة توفر خدمات ترفيهية متعددة، خاصة للأطفال، حيث تضم حديقة حيوانات مصغرة ومناطق ملاهي، لافتة إلى أن «سعر التذكرة لا يتجاوز 20 جنيهًا، مع السماح بدخول الأطعمة والمشروبات، ما يجعلها مناسبة لمختلف الفئات»، مع الإشارة إلى أن بعض الأنشطة الداخلية لها تذاكر منفصلة.

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح قوية اليوم



قال د. محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الطقس اليوم الاثنين 23 مارس 2026، تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق، تشمل شمال الصعيد وسيناء وخليجي السويس والعقبة، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

وأوضح القياتي، خلال صباح الخير يا مصر، أن الأمطار قد تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من السواحل الشمالية وصحراء مطروح وشمال الوجه البحري، مع احتمال ضعيف (حوالي 20%) لوصولها إلى القاهرة وجنوب الوجه البحري.

وأضاف أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.

أكرم القصاص: التصعيد كان خيارًا رغم فرص التفاوض.. والحرب تهدد استقرار المنطقة



قال الكاتب الصحفي، أكرم القصاص إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو أنه لا يرغب في إيقاف الحرب، رغم أن المفاوضات الأخيرة كانت تشير إلى إمكانية التوصل إلى حلول سلمية، إلا أن قرار التصعيد كان هو الاختيار النهائي.

الحرب ليست سهلة والتصعيد يتسع

وأوضح القصاص خلال صباح الخير يا مصر أن الحرب الحالية معقدة وخطيرة، مشيرًا إلى أن إيران ساهمت في توسيع نطاق الصراع من خلال توجيه صواريخ نحو دول الخليج، ما أدى إلى خلق حالة من التوتر والعداء مع تلك الدول.

تناقض بين التصريحات والواقع

وأضاف أن الرئيس الإيراني خرج بتصريحات اعتذار، إلا أن العمليات على الأرض لا تعكس هذه التصريحات، وهو ما يزيد من حالة الغموض والتصعيد في المشهد.

القاهرة الإخبارية: استهداف الجسور في جنوب لبنان يهدف إلى عزل جنوب نهر الليطاني



قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن التحذيرات اللبنانية، وعلى لسان رئيس الجمهورية، بشأن سعي إسرائيل إلى احتلال الجنوب، جاءت نتيجة سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال يوم أمس واستمرت اليوم، ما يعكس تصعيدًا ميدانيًا متواصلاً على الأرض.

وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية خاصة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال استهدف أمس جسر القاسمية وجسر الأوتوستراد الساحلي ، وهما جسران يربطان مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، كما يشكلان الطريق الأساسي للوصول إلى مدينة صور والبلدات المحيطة بها، مشيرا إلى أن استهداف هذه الجسور يهدف إلى قطع التواصل بين شمال نهر الليطاني وجنوبه.

تصعيد إقليمي.. خبير عسكري يحذر من توسع المواجهة بين إسرائيل ولبنان وإيران



أوضح العميد مارسل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن العدوان الإسرائيلي على لبنان، بالتوازي مع التصعيد ضد إيران، يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية لتتحول إلى مواجهة ذات طابع إقليمي شامل، مؤكدًا أن الساحة اللبنانية باتت جزءًا لا يتجزأ من هذا التصعيد المتسارع.

وأشار، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن ما تشهده المنطقة حاليًا لا يمكن فصله عن بعضه بل يرتبط بشكل مباشر بمسارات التصعيد المختلفة وانعكاساتها المتبادلة بين الجبهات، موضحًا أن إسرائيل تتحرك وفق مسارين رئيسيين داخل لبنان.

وأوضح أن المسار الأول يتمثل في محاولة تأمين الجبهة الشمالية لإسرائيل من خلال الحد من تهديد صواريخ حزب الله، عبر تنفيذ عمليات عسكرية مستمرة تستهدف مواقع وتمركزات الحزب، فيما يتمثل المسار الثاني في التوغل البري داخل الأراضي اللبنانية، والذي يجري بشكل تدريجي وبطيء لعدة كيلومترات، مع توقعات بألا يتجاوز في المرحلة الحالية حدود نهر الليطاني، بهدف فرض واقع ميداني جديد.