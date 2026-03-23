قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: استهداف الجسور في جنوب لبنان يهدف إلى عزل جنوب نهر الليطاني

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن التحذيرات اللبنانية، وعلى لسان رئيس الجمهورية، بشأن سعي إسرائيل إلى احتلال الجنوب، جاءت نتيجة سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال يوم أمس واستمرت اليوم، ما يعكس تصعيدًا ميدانيًا متواصلاً على الأرض.

وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية خاصة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال استهدف أمس جسر القاسمية وجسر الأوتوستراد الساحلي ، وهما جسران يربطان مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، كما يشكلان الطريق الأساسي للوصول إلى مدينة صور والبلدات المحيطة بها، مشيرا إلى أن استهداف هذه الجسور يهدف إلى قطع التواصل بين شمال نهر الليطاني وجنوبه.

وأشار، إلى أن هذه الاستهدافات أدت إلى عزل منطقة جنوب نهر الليطاني جغرافيًا بشكل شبه كامل، لا سيما في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، كما واصل جيش الاحتلال عملياته صباح اليوم باستهداف جسر قعقعية الجسر، وهو موقع سبق استهدافه قبل عدة أيام، ما يعكس محاولة متكررة لتدميره بشكل كامل وتدمير محيطه.

وأكد «سنجاب»، أن هذا النوع من الاستهداف للبنية التحتية، وخاصة الجسور، لم يحدث بهذا الشكل منذ حرب عام 2006، حيث لم تتعرض تلك الجسور أو مناطق جنوب نهر الليطاني لعملية عزل مماثلة لما يجري حاليًا، مضيفا أن استمرار هذه العمليات يعزز مؤشرات على تصعيد ميداني واسع النطاق.

لبنان إسرائيل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

