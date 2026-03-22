نتنياهو استند لتفاؤل الموساد بحدوث انتفاضة بإيران لإقناع ترامب بالحرب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استند لتفاؤل الموساد بحدوث انتفاضة بإيران لإقناع ترامب بأن إسقاط النظام واقعي.

كما كشفت الصحيفة أن بنيامين نتنياهو أبدى انزعاجه من احتمال وقف ترامب للحرب بينما لم تثمر عمليات الموساد بكشف الوضع في إيران عن كثب.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران تعرض العالم بأسره للخطر و يجب إيقافها، كما هدد نتنياهو بالرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مناطق في جنوب إسرائيل، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستستهدف القادة الإيرانيين إذا استمرت الهجمات.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش يواصل الاستعدادات للتصدي لأي هجمات مستقبلية، مع مراقبة دقيقة للتحركات الإيرانية في الوقت الراهن.

من جانب آخر، يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غدا تقريرا أمنيا سريا أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست حول الوضع الأمني في إيران ولبنان، في إطار مناقشات سرية تهدف إلى اطلاع أعضاء الكنيست ومراقبة قرارات الحكومة أثناء الحرب.

كان رئيس الأركان، إيال زامير، قد قدم الأسبوع الماضي تقريرا شاملا أمام اللجنة، شمل أهداف الجيش الإسرائيلي وإنجازاته على الجبهتين الإيرانية واللبنانية، مع إتاحة المجال لأعضاء الكنيست لطرح الأسئلة المتعلقة بالحرب.

ويواصل الائتلاف الحاكم الضغط لعقد مناقشات عاجلة، في حين أوقفت اللجنة مناقشاتها بشأن قانون التجنيد الإجباري لكنها تحافظ على الاجتماعات الأمنية الحرجة لضمان الرقابة البرلمانية على القرارات الحكومية أثناء الحرب.