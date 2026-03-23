اقتصاد

في اليوم العالمي للأرصاد الجوية.. مصر تتقدم للمركز 103 في مؤشر تغير المناخ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يحتفل به في الثالث والعشرين من شهر مارس كل عام منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
 

يقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "نرصد اليوم لنحمي الغد" بما يتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للأثار السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.


ومن أهم مؤشرات الأرصاد الجوية ما يلي: 


•    حققت مصر طفرة كبيرة في مؤشر تغير المناخ (وهو أحد أهم المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء البيئي) حيث تقدمت إلي المركز (103) عام 2024 صعوداً من المركز (139) عام 2022 وذلك من بين (180) دولة تضمنهم المؤشر.
•    أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2024 كان (45.3 ) درجة مئوية وذلك في شهر يونيو في محطة رصد أسوان بينما كان أعلي متوسط شهري لدرجة الحرارة الصغرى (31.3) درجة مئوية وذلك في شهر يوليو في محطة رصد الغردقة كما سجلت محطة رأس التين اعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام 2024 حيث بلغ (75%) وكان ذلك في شهر يونيو .


•    تُعد المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، حيث ترتفع فيها درجات الحرارة بمعدل ضعف المعدل العالمي وقد تجلى ذلك بوضوح في عام 2024 الذي سجل درجات حرارة قياسية كأحرّ عام على الإطلاق. وفي مصر تحديداًً فقد أرتفع متوسط درجات الحرارة التي تعرض لها السكان خلال شهور الصيف بمقدار (1.3) درجة مئوية خلال الفترة (2018-2022) مقارنة بالفترة (1986-2005) ومن المتوقع استمرار هذا الارتفاع بمقدار من (1.5) إلى (3) درجات بحلول منتصف القرن الحالي مما سيزيد من شدة وتواتر موجات الحر وظهور (40) يوماً إضافياً شديد الحرارة سنوياً.


•    أطلقت الدولة المصرية مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي" وذلك بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي يهدف إلي حماية (69) كيلو متراً من السواحل في خمس محافظات حيوية (كفر الشيخ -البحيرة -بورسعيد -الدقهلية -دمياط الجديدة).

اليوم العالمي للأرصاد الجوية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التنمية المستدامة القطاعات الاقتصادية التكيف تغير المناخ الموارد المائية الري البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

