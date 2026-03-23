أكرم القصاص: التصعيد كان خيارًا رغم فرص التفاوض.. والحرب تهدد استقرار المنطقة

قال الكاتب الصحفي، أكرم القصاص إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو أنه لا يرغب في إيقاف الحرب، رغم أن المفاوضات الأخيرة كانت تشير إلى إمكانية التوصل إلى حلول سلمية، إلا أن قرار التصعيد كان هو الاختيار النهائي.

الحرب ليست سهلة والتصعيد يتسع

وأوضح القصاص خلال صباح الخير يا مصر أن الحرب الحالية معقدة وخطيرة، مشيرًا إلى أن إيران ساهمت في توسيع نطاق الصراع من خلال توجيه صواريخ نحو دول الخليج، ما أدى إلى خلق حالة من التوتر والعداء مع تلك الدول.

تناقض بين التصريحات والواقع

وأضاف أن الرئيس الإيراني خرج بتصريحات اعتذار، إلا أن العمليات على الأرض لا تعكس هذه التصريحات، وهو ما يزيد من حالة الغموض والتصعيد في المشهد.

تأثيرات مباشرة على الاقتصاد والطاقة

وأكد القصاص أن الحرب أثرت بشكل واضح على حركة النقل وإمدادات النفط، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الإقليمي والدولي.

استهداف البنية التحتية خطر كبير

وحذر القصاص من أن الوصول إلى مرحلة قصف محطات الطاقة والغاز والمياه يمثل نقطة خطيرة للغاية، لما له من تأثيرات كارثية على استقرار المنطقة.

المنطقة على حافة اشتعال أوسع

واختتم بأن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى إشعال المنطقة بالكامل، في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع رقعة المواجهات.