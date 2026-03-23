عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح قوية اليوم

قال د. محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الطقس اليوم الاثنين 23 مارس 2026، تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق، تشمل شمال الصعيد وسيناء وخليجي السويس والعقبة، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

وأوضح القياتي، خلال صباح الخير يا مصر، أن الأمطار قد تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من السواحل الشمالية وصحراء مطروح وشمال الوجه البحري، مع احتمال ضعيف (حوالي 20%) لوصولها إلى القاهرة وجنوب الوجه البحري.

وأضاف أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.

وأشار أيضًا إلى أن صور الأقمار الصناعية تُظهر تكاثر السحب المنخفضة، ما يدعم فرص هطول الأمطار، مع طقس بارد على أغلب أنحاء البلاد، خاصة خلال الليل والصباح الباكر.

وبالنسبة لتوقعات الغد الثلاثاء 24 مارس 2026، لفت إلى استمرار الأجواء الباردة صباحًا وليلاً، مع طقس مائل للدفء نهارًا، وفرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة مساءً على مناطق مثل السلوم ومطروح.