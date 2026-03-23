الفضة تهبط إلى 60.94 دولار للأوقية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الفضة انخفضت في أحدث التداولات بأكثر من 10% إلى 60.94 دولار للأوقية.

عوامل تسعير الفضة

ويعتمد تسعير الفضة على مجموعة من العوامل الاقتصادية والصناعية والمالية، لأنها تُعتبر في نفس الوقت معدن صناعي وأصل استثماري.

إليك أهم العوامل التي تؤثر على سعرها:

1. العرض والطلب

الطلب الصناعي: الفضة تُستخدم في الإلكترونيات، الطاقة الشمسية، والطب.

الطلب الاستثماري: شراء السبائك والعملات الفضية.

العرض: الإنتاج من المناجم وإعادة التدوير.

2. سعر الدولار الأمريكي

الفضة تُسعّر عالميًا بالدولار.

عندما يضعف الدولار، تميل الفضة للارتفاع (والعكس صحيح).

3. التضخم وأسعار الفائدة

في أوقات التضخم، يلجأ المستثمرون للفضة كملاذ آمن.

ارتفاع الفائدة يقلل جاذبية الفضة (لأنها لا تعطي عائدًا).

4. النشاط الاقتصادي العالمي

في فترات النمو الاقتصادي، يزيد الطلب الصناعي على الفضة.

في الركود، قد ينخفض الطلب الصناعي.

5. التكنولوجيا والطاقة النظيفة

استخدام الفضة في الألواح الشمسية يزيد الطلب عليها.

أي تطور في الطاقة المتجددة يؤثر على سعرها.

6. المضاربة في الأسواق

تداول الفضة في البورصات مثل بورصة كومكس

المضاربون وصناديق الاستثمار يمكن أن يرفعوا أو يخفضوا السعر بسرعة.

7. الأحداث الجيوسياسية

الحروب، الأزمات، وعدم الاستقرار يزيد الطلب على الفضة كملاذ آمن.

8. تكلفة الإنتاج

إذا ارتفعت تكلفة التعدين (طاقة، عمالة)، قد يرتفع سعر الفضة.

9. العلاقة مع الذهب

الفضة غالبًا تتحرك مع الذهب

يوجد مؤشر يسمى نسبة الذهب إلى الفضة يستخدمه المستثمرون لتقييم السعر.