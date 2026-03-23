الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية

الذهب اليوم
منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الذهب واصل الهبوط وتراجع في أحدث التداولات بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية.

عوامل تسعير الذهب 

تسعير الذهب يعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والعالمية، لأنه يُعتبر أصلًا عالميًا حساسًا لأي تغيّر. أهم هذه العوامل:

1. العرض والطلب

زيادة الطلب (للاستثمار أو المجوهرات) ترفع السعر.

زيادة المعروض (الإنتاج أو بيع البنوك المركزية) قد تخفض السعر.

2. سعر الدولار الأمريكي

يوجد علاقة عكسية غالبًا:

إذا ارتفع الدولار → ينخفض الذهب.

إذا انخفض الدولار → يرتفع الذهب.

3. أسعار الفائدة

عندما ترتفع الفائدة، يميل المستثمرون للأدوات البنكية → ينخفض الطلب على الذهب.

عندما تنخفض الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية → يرتفع سعره.

4. التضخم

الذهب يُستخدم كتحوّط ضد التضخم.

كلما زاد التضخم، زاد الإقبال على الذهب → يرتفع السعر.

5. الأوضاع السياسية والاقتصادية

الحروب، الأزمات، عدم الاستقرار → زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

الاستقرار الاقتصادي → قد يقل الطلب عليه.

6. احتياطي البنوك المركزية

شراء البنوك المركزية للذهب يرفع السعر.

بيعها لكميات كبيرة قد يضغط على السعر.

7. تكاليف الإنتاج

ارتفاع تكلفة استخراج الذهب (طاقة، عمالة) يرفع السعر.

انخفاض التكاليف قد يؤدي لانخفاضه.

8. الأسواق العالمية (البورصات)

يتم تسعير الذهب عالميًا بالدولار في بورصات مثل لندن ونيويورك.

السعر المحلي (في مصر مثلًا) يتأثر أيضًا بـ:

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

المصنعية والضرائب.

