الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تصعيد إقليمي.. خبير عسكري يحذر من توسع المواجهة بين إسرائيل ولبنان وإيران

منار عبد العظيم

أوضح العميد مارسل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن العدوان الإسرائيلي على لبنان، بالتوازي مع التصعيد ضد إيران، يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية لتتحول إلى مواجهة ذات طابع إقليمي شامل، مؤكدًا أن الساحة اللبنانية باتت جزءًا لا يتجزأ من هذا التصعيد المتسارع.

وأشار، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن ما تشهده المنطقة حاليًا لا يمكن فصله عن بعضه  بل يرتبط بشكل مباشر بمسارات التصعيد المختلفة وانعكاساتها المتبادلة بين الجبهات، موضحًا أن إسرائيل تتحرك وفق مسارين رئيسيين داخل لبنان.

وأوضح أن المسار الأول يتمثل في محاولة تأمين الجبهة الشمالية لإسرائيل من خلال الحد من تهديد صواريخ حزب الله، عبر تنفيذ عمليات عسكرية مستمرة تستهدف مواقع وتمركزات الحزب، فيما يتمثل المسار الثاني في التوغل البري داخل الأراضي اللبنانية، والذي يجري بشكل تدريجي وبطيء لعدة كيلومترات، مع توقعات بألا يتجاوز في المرحلة الحالية حدود نهر الليطاني، بهدف فرض واقع ميداني جديد.

وأضاف بالوكجي أن التحركات البرية تتزامن مع تصعيد جوي مكثف، يشمل استهداف العمق اللبناني، كما حدث في مناطق مثل مشغرة، إلى جانب تكثيف الضربات على مناطق أخرى، خاصة الضاحية الجنوبية، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تتضمن اغتيالات وضربات دقيقة تستهدف قيادات وعناصر، في إطار الضغط على البيئة الحاضنة لحزب الله.

تصعيد جوي وضربات مركزة للضغط على حزب الله

وأكد أن هذا التصعيد يعكس اعتماد إسرائيل على القوة العسكرية بشكل واسع ومكثف، بهدف إضعاف قدرات الخصم وفرض معادلات جديدة على الأرض.

اتجاه نحو تصعيد أكبر لفرض الشروط

وتوقع الخبير العسكري أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا ملحوظًا في العمليات العسكرية، في ظل سعي إسرائيل لفرض شروطها على الساحة اللبنانية، وربط ذلك بشكل مباشر بالتطورات على الجبهة الإيرانية، مؤكدًا أن الترابط بين المسارين أصبح واضحًا بشكل كبير.

وأشار إلى وجود مؤشرين مهمين خلال الأيام الأخيرة، أولهما التحذيرات المرتبطة بمهلة زمنية تصل إلى 48 ساعة، وهو ما ينذر بتطورات ميدانية قد تكون أكثر حدة، خاصة فيما يتعلق باستهداف منشآت حيوية مثل الطاقة.

أما المؤشر الثاني، فيتعلق بتطور قدرات الصواريخ الإيرانية، التي وصلت – بحسب تقديراته – إلى مدى يبلغ نحو 4000 كيلومتر، ما يوسع من نطاق التهديد ليشمل مناطق بعيدة، بينها أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا، وهو ما يعكس خطورة المرحلة الحالية واحتمالات اتساع رقعة الصراع.

المجلس القومي للمرأة يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بالجامعات

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

خلال عطلة العيد.. حملات مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الأشموني: إحكام الرقابة على المحال العامة وتقنين أوضاع المخالفين بالشرقية

مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

