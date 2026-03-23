أسعار الذهب في الكويت بدون مصنعية اليوم الإثنين

يبحث المواطنون في كل الدول العربية عن أسعار الذهب لأنه الملاذ الآمن في الأزمات ، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها معدل سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها،وأسعار النفط عالميًا.

وبعد تراجع الذهب بسبب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نقدم لكم أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 23 مارس 2026.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين دون مصنعية:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت لنحو 44.325 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت نحو 40.625 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت نحو 38.800 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت لنحو 33.250 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1378.875 دينار كويتي.

أسعار الجنيه الذهب في الكويت اليوم وصل لنحو 310.325 دينار كويتي.