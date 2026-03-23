ماذا ينتظر سوق الذهب والنفط بعد تصريحات ترامب؟.. رئيس اقتصادية النواب يجيب

أكد طارق شكري ، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع أسعار النفط والذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سير المحادثات مع إيران، يعكس مدى حساسية الأسواق العالمية للتصريحات السياسية والتطورات الجيوسياسية.

وأوضح " شكري " في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحروب والصراعات تظل ضارة لكافة الشعوب، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، لافتاً إلى أن أي توترات قد تدفع أسعار النفط للارتفاع إلى نحو 100 دولار للبرميل، الأمر الذي يتسبب في حدوث ضغوطاً اقتصادية كبيرة، فضلاً عن تأثيرها على حركة النقل البحري وتكاليف التأمين والشحن.

وأضاف أن أسعار الذهب تشهد تراجعات أحياناً مع ارتفاع الدولار، نظراً للعلاقة العكسية بينهما، مؤكداً أن تحركات المعدن الأصفر ترتبط بعدة متغيرات دولية وقرارات اقتصادية كبرى.



وأشاد عضو النواب بجهود الدولة المصرية الاستباقية في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعكس قدرة الدولة على التعامل مع أي سيناريوهات محتملة، وضمان توفير احتياجات المواطنين، خاصة في ظل حالة عدم اليقين بشأن توقيت انتهاء أي صراعات دولية، والتي قد تستمر لأسابيع أو حتى أشهر، وكلما طالت زادت تداعياتها الاقتصادية.