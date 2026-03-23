الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب اليوم بمصر.. بعد تصريحات ترامب

منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن أسعار الذهب قلصت خسائرها خلال المعاملات الفورية، حيث تراجع المعدن الأصفر بنسبة 1.3%، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إشارات إيجابية من محادثات أمريكية إيرانية خلال يومين

وجاء هذا التحرك في أسعار الذهب بالتزامن مع إشارات سياسية اعتبرتها الأسواق إيجابية نسبيًا، بعدما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات وصفها بـ"الجيدة والمثمرة للغاية".

وسجل سعر الذهب في مصر، اليوم الاثنين 23 مارس 2026، حالة من السكون التام داخل محال الصاغة، وذلك عقب موجة تراجع قوية شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، أبرزها انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 400 جنيه، وفقًا لتحديثات شعبة الذهب.

ويأتي هذا الاستقرار في السوق المحلي بالتزامن مع خسائر كبيرة سجلتها أسعار الذهب عالميًا، حيث تراجعت الأونصة بنسبة 8% لتصل إلى نحو 4100 دولارات، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 4 أشهر، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

على صعيد الأسعار، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7965 جنيهًا، وسط حالة من الثبات الملحوظ في التداولات.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 6970 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، مع الإشارة إلى أن سعر المصنعية يضاف إليه ما بين 100 إلى 150 جنيهًا للجرام.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5974 جنيهًا، ليسجل هو الآخر حالة من الاستقرار بعد التراجعات الأخيرة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 55760 جنيهًا، مستقرًا دون تغييرات تُذكر، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية وحالة الهدوء في الطلب داخل السوق المحلي.

وتسود حالة من الترقب بين المتعاملين في سوق الذهب، مع متابعة تطورات الأسعار العالمية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر، ما قد يدفع الأسعار إلى تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة.

