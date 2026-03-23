هبوط حاد في سعر الذهب وعيار 21 يخسر 700 جنيه من أعلى قيمة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث فقد المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه وسط تقلبات حادة في الأسواق المحلية والعالمية، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على حركة الذهب خلال الفترة الحالية.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع تطورات سياسية عالمية، أبرزها إعلان دونالد ترامب تعليق الهجمات العسكرية على محطات الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، وهو ما ساهم في تهدئة الأسواق نسبيًا ودفع المستثمرين إلى تقليل الإقبال على الذهب كملاذ آمن، لينعكس ذلك مباشرة على سعر الذهب اليوم.



سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم انخفاضًا بنحو 65 جنيهًا لعيار 21، ليسجل نحو 6850 جنيهًا، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق إلى 6700 جنيه، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره.



ويعد هذا العيار هو الأكثر تداولًا في السوق، ما يجعل تحركاته مؤثرة بشكل مباشر على باقي الأعيرة.

كما تشير البيانات إلى أن سعر الذهب اليوم لعيار 21 تراجع من أعلى مستوى له مؤخرًا عند 7650 جنيهًا، فاقدًا نحو 740 جنيهًا، في هبوط قوي يعكس موجة تصحيح حادة بعد فترة من الارتفاعات القياسية.



أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أحدث مستويات سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة كالتالي:

عيار 24: 7895 جنيهًا للبيع و7795 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6910 جنيهات للبيع و6820 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5925 جنيهًا للبيع و5845 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4605 جنيهات للبيع و4545 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 55280 جنيهًا للبيع و54560 جنيهًا للشراء

الأونصة بالجنيه: 245630 جنيهًا للبيع و242430 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4450.77 دولار

كما سجل ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" نحو 55.19 جنيه، مقارنة بـ 52.39 جنيه في البنوك، وهو ما يساهم في تحديد اتجاه سعر الذهب اليوم داخل السوق.



تحركات السوق العالمية وتأثيرها

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، حيث انخفضت الأوقية إلى نحو 4432 دولارًا، بعدما لامست مستويات قريبة من 4100 دولارات في إحدى الجلسات، في واحدة من أكبر موجات التراجع منذ سنوات.

وقد ساهمت التهدئة السياسية المؤقتة في الشرق الأوسط في تقليص المخاوف لدى المستثمرين، ما أدى إلى تحسن شهية المخاطرة، وبالتالي انخفاض الطلب على الذهب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم.

خسائر أسبوعية كبيرة تضغط على السوق

لم تتوقف خسائر سعر الذهب اليوم عند حدود التعاملات اليومية، بل امتدت إلى الأسبوع الماضي، حيث تراجع عيار 21 بنحو 510 جنيهات، بعدما افتتح التعاملات عند 7425 جنيهًا وأغلق عند 6915 جنيهًا.

وعالميًا، فقدت الأوقية نحو 524 دولارًا خلال نفس الفترة، ما يؤكد أن السوق يمر بمرحلة تصحيح قوية نتيجة تداخل عدة عوامل اقتصادية.

أسباب تراجع سعر الذهب اليوم

يرى خبراء أن الانخفاض الحالي في سعر الذهب اليوم لا يعود إلى سبب واحد، بل إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها:

ارتفاع الدولار الأمريكي عالميًا

زيادة عوائد السندات الأمريكية

تراجع الطلب الاستثماري على الذهب

تحول السيولة نحو أسواق الطاقة والنفط

عمليات جني أرباح بعد موجات صعود قوية

كما لعبت التوترات في الممرات الملاحية الحيوية مثل مضيق هرمز دورًا في توجيه الاستثمارات نحو النفط بدلًا من الذهب، ما زاد من الضغوط على الأسعار.



هل يمثل التراجع فرصة للشراء؟

يثير التراجع الحالي في سعر الذهب اليوم تساؤلات واسعة بين المستثمرين حول ما إذا كان الوقت مناسبًا للشراء، خاصة بعد هذه الخسائر الكبيرة.

ويرى بعض المحللين أن هذا الهبوط يمثل تصحيحًا طبيعيًا ضمن اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل، وليس تحولًا جذريًا في اتجاه السوق، مدعومًا باستمرار الطلب من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية العالمية.

في المقابل، يفضل آخرون التريث لحين اتضاح اتجاه السوق، خاصة مع استمرار التقلبات الحادة وتأثر الذهب بقرارات السياسة النقدية العالمية.

نصائح للمستثمرين في سوق الذهب

ينصح الخبراء بعدم ضخ السيولة بالكامل في توقيت واحد، بل تقسيم عمليات الشراء على مراحل، للاستفادة من تحركات سعر الذهب اليوم وتقليل المخاطر.

كما يُفضل متابعة المؤشرات الاقتصادية العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة الأمريكية، وبيانات التضخم، وتحركات الدولار، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الذهب.

مستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى أن سعر الذهب اليوم سيظل عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أمريكية مهمة، مثل مؤشرات مديري المشتريات، وطلبات إعانة البطالة، ومخزونات الجملة.

ورغم الضغوط الحالية، لا يزال الاتجاه العام للذهب إيجابيًا على المدى المتوسط، مع توقع استمرار التذبذب بين الصعود والهبوط، وفقًا لتطورات الاقتصاد العالمي والأوضاع الجيوسياسية.

وفي النهاية، يظل سعر الذهب اليوم أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة يومية من المواطنين والمستثمرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، ما يجعله دائمًا في دائرة الاهتمام والترقب