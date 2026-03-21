سعر الذهب عيار 21 في الكويت اليوم

استقر سعر الذهب في محلات الصاغة الكويتية مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك وتحديدًا اليوم السبت الموافق 21-3-2026.

سعر الذهب في الكويت

وسجل سعر الذهب في الكويت على مستوي الأعيرة المختلفة؛ ثباتاً في منتصف التعاملات المسائية بالتوازي مع احتفالات عيد الأم .

آخر تحديثات لسعر الذهب في الكويت

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب في الكويت نحو 38 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 44.35 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 40.625 دينار كويتي .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 38.775 دينار كويتي.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 33.25 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 310.25 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب 1378 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4497 دولار.