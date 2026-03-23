الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

تراجعت أسعار الذهب في مصر بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير.

وتراجع سعر الذهب في البورصة بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي وسجل سعر الأوقية إلي 4497 دولار.

نقدم لكم أسعار الذهبوتحركاته في مصر اليوم الإثنين 23 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 مارس 2025

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 لنحو 7910 جنيهًا.

وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7805 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 6920 جنيهًا.

وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 نحو 6830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم5930 جنيهًا.

وبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 5855 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4615 جنيه.

ووصل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4555 جنيهًا.

وسجل سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55360 جنيه.

أما سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم وصل حوالي 54640 جنيهًا.

ووصل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 245985 جنيهًا.

وبلغ سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 242785 جنيهًا.