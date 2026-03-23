برلمان

وكيل اقتصادية الشيوخ: تصريحات ترامب تخفف التوتر مؤقتا وتربك أسواق الطاقة والذهب

أميرة خلف

أكدت أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدثت حالة من الارتباك في أسواق الذهب والنفط العالمية.


وأوضحت" فاخر" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً بعد تراجعها خلال الأيام الماضية، فيما انخفضت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 13٪ خلال الساعات الأخيرة.


وأشارت وكيل اقتصادية الشيوخ إلى أن هذه التطورات الجيوسياسية غيرت من خريطة العلاقة بين الذهب والنفط والدولار، ما أدى إلى حالة من الارتباك داخل الأسواق، مؤكدة أن الأسواق العالمية تبقى حساسة للغاية تجاه التصريحات السياسية والتوترات الجيوسياسية

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تأجيل جميع الضربات العسكرية المزمعة ضد محطات الطاقة الإيرانية وبنيتها التحتية للطاقة لمدة 5 أيام، في خطوة مفاجئة أدت إلى تحولات سريعة وملحوظة في الأسواق المالية والطاقة العالمية.

يأتي هذا الإعلان بعد تصريحات ترامب الإيجابية حول المحادثات مع إيران، والتي وصفها بأنها "مثمرة"، ما أعطى إشارة للمستثمرين بأن التوترات بين البلدين قد تشهد تهدئة مؤقتة، وقللت من المخاطر العسكرية على أسواق الطاقة العالمية.

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

