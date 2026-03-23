بعد الانخفاض.. أسعار الذهب في الإمارات اليوم

الذهب من السلع التي يبحث عن أسعارها المواطنون باعتبارها الملاذ الآمن في الأزمات وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها معدل سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها،وأسعار النفط عالميًا.

وبعد تراجع الذهب بسبب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نقدم لكم أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 23 مارس 2026.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين

وصل جرام الذهب عيار 24 لنحو 541.50 درهم إماراتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 501.50 درهم إماراتي.

وبلغ جرام الذهب عيار 21 نحو 480.75 درهم إماراتي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 412.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت 16842درهما إماراتيا.

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم سعر الجنيه الذهب نحو 3846 درهما إماراتيا.

وقد هبطت أسعار الذهب محليا وعربيا بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير.

وعالميا تراجع سعر الذهب في البورصة بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي وسجل سعر الأوقية إلي 4497 دولار.