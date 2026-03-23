صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

أثار الناقد الرياضي أحمد درويش حالة من الجدل بين جماهير الأهلي، بعد كشفه عن موقف إدارة النادي من مستقبل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق المُعار إلى الاتحاد السكندري.

وكتب درويش عبر حسابه على فيسبوك "الأهلي يحسم موقفه من أفشة لا نية لعودة اللاعب بعد نهاية الإعارة" في قرار قد يفتح باب التكهنات حول مستقبل أفشة مع القلعة الحمراء.

ورحل افشه لنادي الإتحاد السكندري خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وشارك أفشة مع الأهلي في 277 مباراة بجميع البطولات، وسجل 45 هدفا وصنع 50، وتوج بـ4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا وبطولتين للسوبر الإفريقي إلى جانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات، والفوز بالدوري 4 مرات وكأس مصر 3 مرات وكأس السوبر المحلي 5 مرات.