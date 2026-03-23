"خبطتين في الرأس توجع".. غياب 3 نجوم سوبر عن ودية مصر والسعودية

يواجه منتخب مصر الوطني نظيره الأخضر السعودي وديا يوم 27 مارس في إطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويغيب عن ودية مصر والسعودية 3 نجوم من العيار الثقيل بسبب الإصابة التي لحقت بهم لدي مشاركتهم مع أنديتهم.

ويفتقد منتخب مصر الوطني خدمات محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بداعي الإصابة وغيابه لمدة إسبوعين وعدم لحاقه بمعسكر شهر مارس الجاري.

فيما أبعدت الإصابة ثنائي الأخضر السعودي سالم الدوسري والمدافع حسان تمبكتي عن ودية منتخب مصر الوطني.

غياب صلاح

وجه الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي صدمة إلي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني.

وأعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إصابة محمد صلاح نجم الفريق وغيابه عن المشاركة مع الريدز، وعدم لحاقه بمعسكر منتخب مصر خلال شهر مارس الجاري.

وتعرض محمد صلاح خلال مباراة ليفربول الأخيرة أمام جلطة سراي للإصابة ببعض الآلام وطلب استبداله.

خبطتين في الرأس توجع

تعرض منتخب السعودية لانتكاسة جديدة قبل مواجهته الودية المرتقبة أمام منتخب مصر، بعد إصابة مدافعه حسان تمبكتي خلال المعسكر المقام حاليًا في جدة.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب معاناته من إصابة عضلية في الفخذ، عقب شعوره بآلام خلال التدريبات، ما اضطره للغياب عن الحصة التدريبية الأولى ضمن برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اللاعب خضع لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة، على أن يتم حسم موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة.

في المقابل، واصل المنتخب السعودي تحضيراته بقيادة المدرب هيرفي رينارد، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية مكثفة، اختُتمت بمناورة كروية، في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

ومن المقرر أن يواجه "الأخضر" نظيره المصري يوم 27 مارس، قبل أن يلتقي منتخب صربيا يوم 31 من الشهر ذاته في بلجراد، ضمن برنامج المباريات الودية.

وتأتي إصابة تمبكتي لتزيد من معاناة المنتخب السعودي، خاصة في ظل غياب سالم الدوسري للإصابة أيضا، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ جديد قبل مواجهة الفراعنة.