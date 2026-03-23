واشنطن بوست: توسع غير مسبوق لعملاء الهجرة في المطارات الأمريكية بعد تهديد ترامب
وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين
بدون أسيست وهدف يتيم.. صيام تهديفي لـ زيزو " صفقة القرن" محليا وقاريا
إيران تهدد بإغلاق الخليج الفارسي بالكامل وزرع ألغام بحرية حال استهداف سواحلها
خسائر كبيرة للذهب والفضة بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتزايد ضغوط التضخم
رئيس الوزراء البريطاني: مضيق هرمز يحتاج إلى دراسة متأنية وخطة قابلة للتطبيق
ترامب : السلام يتحقق من خلال القوة.. وإسرائيل تشن غارات على طهران
إعلام إسرائيلي: بلاغات عن سقوط رؤوس عنقودية في عدة مناطق بتل أبيب
إسرائيل تشدد قيود السفر الجوي.. تقليص الرحلات والمسافرين وسط تصاعد التهديدات
"خبطتين في الرأس توجع".. غياب 3 نجوم سوبر عن ودية مصر والسعودية
التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج ضمن أولويات الوزارة
سويسرا : الموافقة على بدء إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية
"خبطتين في الرأس توجع".. غياب 3 نجوم سوبر عن ودية مصر والسعودية

يواجه منتخب مصر الوطني نظيره الأخضر السعودي وديا يوم 27 مارس في إطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويغيب عن ودية مصر والسعودية 3 نجوم من العيار الثقيل بسبب الإصابة التي لحقت بهم لدي مشاركتهم مع أنديتهم.

ويفتقد منتخب مصر الوطني خدمات محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بداعي الإصابة وغيابه لمدة إسبوعين وعدم لحاقه بمعسكر شهر مارس الجاري.

فيما أبعدت الإصابة ثنائي الأخضر السعودي سالم الدوسري والمدافع حسان تمبكتي عن ودية منتخب مصر الوطني.

غياب صلاح

وجه الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي صدمة إلي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني.

وأعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إصابة محمد صلاح نجم الفريق وغيابه عن المشاركة مع الريدز، وعدم لحاقه بمعسكر منتخب مصر خلال شهر مارس الجاري.

وتعرض محمد صلاح خلال مباراة ليفربول الأخيرة أمام جلطة سراي للإصابة ببعض الآلام وطلب استبداله.

خبطتين في الرأس توجع

تعرض منتخب السعودية لانتكاسة جديدة قبل مواجهته الودية المرتقبة أمام منتخب مصر، بعد إصابة مدافعه حسان تمبكتي خلال المعسكر المقام حاليًا في جدة.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب معاناته من إصابة عضلية في الفخذ، عقب شعوره بآلام خلال التدريبات، ما اضطره للغياب عن الحصة التدريبية الأولى ضمن برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اللاعب خضع لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة، على أن يتم حسم موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة.

في المقابل، واصل المنتخب السعودي تحضيراته بقيادة المدرب هيرفي رينارد، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية مكثفة، اختُتمت بمناورة كروية، في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

ومن المقرر أن يواجه "الأخضر" نظيره المصري يوم 27 مارس، قبل أن يلتقي منتخب صربيا يوم 31 من الشهر ذاته في بلجراد، ضمن برنامج المباريات الودية.

وتأتي إصابة تمبكتي لتزيد من معاناة المنتخب السعودي، خاصة في ظل غياب سالم الدوسري للإصابة أيضا، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ جديد قبل مواجهة الفراعنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

المتهم

شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

خالد الغندور

إمام عاشور رجع.. تعليق غير متوقع من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

علي الحجار

موعد حفل علي الحجار بساقية الصاوي

عصام عمر

عصام عمر يكشف لصدى البلد كواليس أصعب مشاهده في عين سحرية

الفنانة رحمة أحمد

وعكة صحية.. رحمة أحمد تكشف سبب فقدان وزنها بشكل كبير

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ملابس كاجوال.. ريم سامي تحتفل بالعيد مع زوجها | صور

بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد