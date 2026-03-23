ضربة موجعة للأخضر.. إصابة جديدة تربك حسابات السعودية قبل مواجهة مصر

تعرض منتخب السعودية لانتكاسة جديدة قبل مواجهته الودية المرتقبة أمام منتخب مصر، بعد إصابة مدافعه حسان تمبكتي خلال المعسكر المقام حاليًا في جدة.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب معاناته من إصابة عضلية في الفخذ، عقب شعوره بآلام خلال التدريبات، ما اضطره للغياب عن الحصة التدريبية الأولى ضمن برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اللاعب خضع لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة، على أن يتم حسم موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة.

في المقابل، واصل المنتخب السعودي تحضيراته بقيادة المدرب هيرفي رينارد، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية مكثفة، اختُتمت بمناورة كروية، في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

ومن المقرر أن يواجه "الأخضر" نظيره المصري يوم 27 مارس، قبل أن يلتقي منتخب صربيا يوم 31 من الشهر ذاته في بلجراد، ضمن برنامج المباريات الودية.

وتأتي إصابة تمبكتي لتزيد من معاناة المنتخب السعودي، خاصة في ظل غياب سالم الدوسري، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ جديد قبل مواجهة الفراعنة.