موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى جدة استعدادًا لمواجهة السعودية وديا

يصل منتخب مصر الأول لكرة القدم للوصول إلى مدينة جدة يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة، تحضيرًا للمواجهة الودية ضد المنتخب السعودي ضمن معسكر مارس الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي يوم 27 مارس على ملعب "الإنماء"، في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

وأكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر، مع غياب النجم محمد صلاح بسبب إجهاد عضلي تعرض له خلال مباراة ليفربول أمام جالاتا سراي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل «كوكا».

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد «زيزو»، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي.