ريال أوفييدو يدعم هيثم حسن بعد استدعائه لقائمة منتخب مصر

وجه نادي ريال أوفييدو الإسباني رسالة للنجم المصري هيثم حسن، بعد استدعائه لقائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، استعدادا لمواجهتي السعودية وإسبانيا الوديتين.

ونشر ريال أوفييدو عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "تم استدعاء هيثم حسن للمنتخب المصري، وسيشارك في مباراتين وديتين ضد إسبانيا والسعودية".

جدير بالذكر أن الجناح الأيمن هيثم حسن يلعب مع ريال أوفييدو منذ صيف 2024 قادماً من فياريال مقابل 1.5 مليون يورو وسجل 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة خلال 73 مباراة.

ويخوض المنتخب الوطني الأول، بقيادة المدير الفنى حسام حسن، مباراتين وديتين خلال معسكر مارس الجاري، الأولى أمام منتخب السعودية يوم 27 مارس، والثانية أمام منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته.