6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء

يحذر خبراء الصحة من وجود عوامل خفية داخل المنزل قد تؤثر بشكل مباشر على مستوى هرمون الذكورة لدى الرجال، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل ضعف الطاقة، تراجع الرغبة، واضطرابات المزاج.

ويُعد هرمون التستوستيرون المسؤول الرئيسي عن القوة البدنية والتوازن الهرموني، وأي خلل فيه قد ينعكس على جودة الحياة بشكل عام.

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة

حذر الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية ونحت القوم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من بعض العوامل ليست خارجية أو نادرة، بل موجودة في تفاصيل يومية داخل المنزل قد لا ننتبه لها.

1- البلاستيك في الطعام والشراب

استخدام العبوات البلاستيكية بشكل يومي، خاصة مع الأطعمة الساخنة، قد يؤدي إلى تسرب مواد كيميائية مثل BPA، وهي مواد تُعرف بتأثيرها السلبي على هرمون التستوستيرون.

هذه المواد قد تُحدث خللًا في التوازن الهرموني مع مرور الوقت، خصوصًا مع التعرض المستمر.

2- منتجات العناية الشخصية

بعض الشامبوهات والعطور ومزيلات العرق تحتوي على مواد كيميائية قد تؤثر على الهرمونات، والتي قد تقلل من مستويات التستوستيرون بشكل تدريجي.

3- قلة الحركة داخل المنزل

الجلوس لفترات طويلة أمام التلفاز أو الهاتف يقلل من النشاط البدني، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الهرمونات في الجسم.

نمط الحياة الخامل يُعد من أهم أسباب انخفاض هرمون الذكورة في العصر الحديث.

4- الإضاءة الصناعية وقلة النوم

التعرض المستمر للإضاءة الصناعية ليلًا، خاصة من الشاشات، يؤثر على جودة النوم، وهو ما ينعكس على إنتاج الهرمونات، بما في ذلك التستوستيرون.

النوم غير المنتظم من أكبر العوامل التي تؤدي إلى اضطراب هرموني.

5- الأطعمة المصنعة داخل المنزل

حتى داخل المنزل، قد يعتمد البعض على أطعمة جاهزة أو مُصنعة تحتوي على دهون ضارة وسكريات عالية، وهي عناصر تؤثر سلبًا على صحة الهرمونات.

النظام الغذائي غير المتوازن يؤدي إلى تراجع إنتاج هرمون الذكورة بشكل ملحوظ.

6- التوتر والضغط النفسي

الضغوط اليومية، حتى داخل المنزل، ترفع من مستوى هرمون التوتر (الكورتيزول)، وهو ما يؤدي إلى تقليل إنتاج التستوستيرون.

التوتر المستمر يُعد من أخطر العوامل الصامتة التي تؤثر على الصحة الهرمونية.

كيف تحمي نفسك؟

لتجنب هذه العوامل، ينصح الخبراء بـ: