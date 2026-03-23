قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو بعد أنباء مفاوضات ترامب مع طهران: سنواصل قصف إيران ولبنان.. وقتلنا عالمين نوويين
صفقة تحت نيران القصف .. 5 شروط إيرانية لوقف الحرب مع أمريكا وإسرائيل
لا تغادروا منازلكم .. تحذير أمريكي يثير القلق في سلطنة عمان
كان شارب .. القبض على عنصر جنائي ظهر في الشارع بلا ملابس علوية ويحمل سلاحا أبيض بالفيوم
الصين تدق ناقوس الخطر: استمرار الحرب المجحفة ضد إيران يشعل أزمة اقتصادية كبرى
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء
هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال والقضاء الواجب؟.. الأزهر يوضح
استهداف تل أبيب الليلة.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمفاجآت تقضي على أي أمل في المفاوضات
45 يوما إجازة لتلك الفئات بقانون العمل الجديد
زعماء العالم يحذرون من التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية
إصابات في الوجه والأطراف.. حزب الله يدك شمال إسرائيل بالصواريخ
رغم الاعتذار .. الزمالك يوقع عقوبة صارمة ضد حارس الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء

أسماء عبد الحفيظ

يحذر خبراء الصحة من وجود عوامل خفية داخل المنزل قد تؤثر بشكل مباشر على مستوى هرمون الذكورة لدى الرجال، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل ضعف الطاقة، تراجع الرغبة، واضطرابات المزاج. 

ويُعد هرمون التستوستيرون المسؤول الرئيسي عن القوة البدنية والتوازن الهرموني، وأي خلل فيه قد ينعكس على جودة الحياة بشكل عام.

حذر الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية ونحت القوم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من بعض العوامل ليست خارجية أو نادرة، بل موجودة في تفاصيل يومية داخل المنزل قد لا ننتبه لها.

1- البلاستيك في الطعام والشراب

استخدام العبوات البلاستيكية بشكل يومي، خاصة مع الأطعمة الساخنة، قد يؤدي إلى تسرب مواد كيميائية مثل BPA، وهي مواد تُعرف بتأثيرها السلبي على هرمون التستوستيرون.

هذه المواد قد تُحدث خللًا في التوازن الهرموني مع مرور الوقت، خصوصًا مع التعرض المستمر.

2- منتجات العناية الشخصية

بعض الشامبوهات والعطور ومزيلات العرق تحتوي على مواد كيميائية قد تؤثر على الهرمونات، والتي قد تقلل من مستويات التستوستيرون بشكل تدريجي.

 3- قلة الحركة داخل المنزل

الجلوس لفترات طويلة أمام التلفاز أو الهاتف يقلل من النشاط البدني، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الهرمونات في الجسم.

نمط الحياة الخامل يُعد من أهم أسباب انخفاض هرمون الذكورة في العصر الحديث.

 4- الإضاءة الصناعية وقلة النوم

التعرض المستمر للإضاءة الصناعية ليلًا، خاصة من الشاشات، يؤثر على جودة النوم، وهو ما ينعكس على إنتاج الهرمونات، بما في ذلك التستوستيرون.

النوم غير المنتظم من أكبر العوامل التي تؤدي إلى اضطراب هرموني.

 5- الأطعمة المصنعة داخل المنزل

حتى داخل المنزل، قد يعتمد البعض على أطعمة جاهزة أو مُصنعة تحتوي على دهون ضارة وسكريات عالية، وهي عناصر تؤثر سلبًا على صحة الهرمونات.

النظام الغذائي غير المتوازن يؤدي إلى تراجع إنتاج هرمون الذكورة بشكل ملحوظ.

 6- التوتر والضغط النفسي

الضغوط اليومية، حتى داخل المنزل، ترفع من مستوى هرمون التوتر (الكورتيزول)، وهو ما يؤدي إلى تقليل إنتاج التستوستيرون.

التوتر المستمر يُعد من أخطر العوامل الصامتة التي تؤثر على الصحة الهرمونية.

كيف تحمي نفسك؟

لتجنب هذه العوامل، ينصح الخبراء بـ:

  • استخدام أواني زجاجية بدلًا من البلاستيك
  • اختيار منتجات عناية طبيعية
  • ممارسة الرياضة بانتظام
  • تحسين جودة النوم
  • تناول طعام صحي ومتوازن
  • تقليل التوتر والضغوط اليومية
