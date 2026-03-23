يبحث عدد كبير من المواطنون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، إضافة إلى أجزاء من شبه جزيرة سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

وفيما يخص حالة الطقس غدا الثلاثاء، توقعت الهيئة أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، وباردا ليلا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

كما أشارت التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد تزداد شدتها مساء على مناطق (السلوم ومطروح) على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بالقاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن تشهد طقسا مائلا للدفء إلى دافئ نهارا، وهو نفس الحال على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد.

وفي المقابل، يسود طقس بارد خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومعظم الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

وأشارت الهيئة إلى متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة، الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة، الصغرى 12 درجة

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة، الصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة، الصغرى 17 درجة