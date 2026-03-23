أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

تُهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين، وخاصة المسافرين على الطرق الصحراوية في (الصحراء الغربية، جنوب الصعيد، وجنوب سيناء)، توخي أقصى درجات الحيطة والحذر نظراً لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما نصحت قائدي المركبات في مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية، تحسباً لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تجعل الطرق زلقة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا شاملًا بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، متوقعة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين والأيام المقبلة، مشيرة إلى طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على معظم الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا، مع الإشارة إلى درجات الحرارة المتوقعة لكل منطقة.

تفاصيل حالة الطقس

أضافت الهيئة، في بيان، أن الطقس سيشهد شبورة مائية في الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وذكرت الهيئة أن فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة موجودة على مناطق شمال الصعيد، خليجي السويس والعقبة، وشمال محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة، وقد تكون رعدية أحيانًا.

كما أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق صحراء مطروح، السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، قد تمتد بنسبة ضعيفة تصل إلى 20% إلى مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع نشاط الرياح على السواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

وتوقعت الهيئة أن يشهد طقس يوم الثلاثاء 24 مارس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، وبعض مناطق محافظة البحر الأحمر، مع احتمال هطول أمطار غزيرة مساءً على منطقتي السلوم ومرسى مطروح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الطقس اعتبارًا من الأربعاء 25 مارس وحتى الخميس 26 مارس، تشير التوقعات إلى عدم استقرار الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بمعدل 2 إلى 3 درجات مئوية، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأفادت الهيئة بأن نشاط الرياح سيستمر يوميًا الجمعة 27 مارس والسبت 28 مارس على معظم الأنحاء على فترات متقطعة، مع مراقبة مستمرة للتغيرات الجوية لضمان سلامة المواطنين على الطرق والمناطق المتأثرة.