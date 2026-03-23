أمطار من سيناء للبحر الأحمر ورمال بالصحراء الغربية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، وتوقعت أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 23 درجة، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطةعلى مناطق من شمال الصعيد وسيناء وخليجي السويس والعقبة ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

إضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد بنسبة (20% تقريبًا) إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح

تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

العاصمة الجديدة 24 11

6 أكتوبر 24 11

بنهــــا 23 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 23 10

كفر الشيخ 22 12

بلطيم 22 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 11

شبين الكوم 22 11

طنطا 22 11

دمياط 20 14

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 24 12

السويس 24 13

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 13

نخل 20 07

كاترين 10 02

الطور 21 14

طابا 19 13

شرم الشيخ 23 16

الغردقة 24 14

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 19 11

السلوم 19 11

سيوة 23 09

رأس غارب 23 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 27 15

شلاتين 30 18

حلايب 28 17

أبو رماد 30 16

مرسى حميرة 27 16

أبرق 31 17

جبل علبة 31 17

رأس حدربة 23 16

الفيوم 22 10

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 24 10

سوهاج 25 11

قنا 29 15

الأقصر 32 15

أسوان 33 17

الوادي الجديد 31 11

أبوسمبل 33 16