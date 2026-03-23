وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 23 مارس 2026، على آخر تحديث سجله خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري سعر الدولار اليوم تزامناً مع إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك وقبل عودة البنوك للعمل غداً الثلاثاء وفيما يلى أسعار الدولار فى البنوك، وفقًا لآخر تحديث.

سعر الدولار اليوم الإثنين

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى لنحو 52.29 جنيه للشراء، 52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 52.29 جنيه للشراء، 52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.29 جنيه للشراء، 52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

أما سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 52.29 جنيه للشراء، 52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية لنحو 52.19 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولي

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 52.29 جنيه للشراء، 52.39 جنيه للبيع.