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فن

كلمات أيمن بهجت قمر.. عمرو دياب يطرح «طبل» سادس أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
طرح النجم عمرو دياب، أغنيته "طبل"، وهي سادس أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما، ديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وكان الهضبة طرح أغنية "يادلعو" خامس أغنيات ألبومه، وهي من كلمات: تركي آل الشيخ وألحان: سهم وتوزيع: عادل حقي ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس 

وكان الهضبة طرح في وقت سابق أمس أغنية "وأنا معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، و"بتهزر" وهي ثاني أغنيات ألبومه من كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير، وأغنية "من العشم" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي ، ميكس وماستر أمير محروس، كما طرح أول أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات الألبوم من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».

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