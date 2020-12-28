بعد نجاحها في جنوب سيناء.. مبادرة مصر بلا غرقى تدخل حيز التنفيذ بالإسكندرية

عقد الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ اجتماعًا مع مسئولي السياحة والشواطئ والإسعاف بمحافظة الإسكندرية وذلك بمقر الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بالإسكندرية.





وحضر الاجتماع كابتن نبيل الشاذلي عضو لجنة التعليم بالاتحاد الدولى للإنقاذ والمستشار الفنى للاتحاد المصري للغوص والانقاذ والدكتور حازم الروبي منسق عام المبادرة والعميد خالد سمير ممثل وزارة الدفاع والسادة ممثلي محافظة الإسكندرية العميد محمد سري الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة والأستاذ عبدالوهاب محمود مدير عام وزارة السياحة والدكتور محمد عرابي مدير هيئة الإسعاف.





وأسفر الاجتماع عن العديد من النقاط الهامة والمستهدفة فى إطار تلك المبادرة وتقدم سامح الشاذلي بالشكر للعميد شريف زهران ممثل وزارة التنمية المحلية والدكتورة سامية سامي ممثل وزارة السياحة والدكتور شريف مكين ممثل وزارة السياحة على تعاونهم وتنسيقهم لانعقاد هذا الاجتماع الهام لتفعيل مبادرة مصر بلا غرقى.



