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محافظات

متابعة أعمال مشروع التوسعات الجديدة على كوبري الجامعة بالمنصورة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:42 م
التوسعات الجديدة
التوسعات الجديدة على كوبرى الجامعة بالمنصورة
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همت الحسينى
تابعت اليوم الاثنين المهندسة شيماء صديق مدير عام ادارة المرافق بديوان عام محافظة الدقهلية أعمال مشروع التوسعات الجديدة على كوبرى الجامعة بالمنصورة.


فيما تأتى التوسعات بانشاء مطلع من المشاية السفلية بالمدينة ومنزل فى البر الايسر لنهر النيل وذلك لربط مدينة المنصورة بمدينة طلخا، ويخفف الحركة المرورية من المنصورة الي طلخا وان يكون معبرا حرا لربط طريق المنصورة جمصة وطريق المنصورة المحلة وطريق المنصورة دمياط.


فيما تأتى التوسعات بتكلفة 190 مليون جنيه، والذى يتم  تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية و الهيئة العامة للطرق بوزارة النقل،  وذلك ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة.  وفى اطار التعاون القائم بين المحافظة ووزارة النقل والدعم المستمر من الفريق كامل الوزير وزير النقل فإن هناك طفرة كبيرة  في انشاء الطرق ورفع كفاءتها وتوسعة بعضها وإقامة عدد من الكباري العملاقة على مستوى المحافظة في إطار خطة قومية لتحديث وتطوير شبكة الطرق والكباري بمصر.


كما تأتي هذه الاعمال للقضاء على مشكلات المرور خاصة في مناطق تقاطعات القرى والمدن مع الطرق الرئيسية لتسيير الحركة المرورية.


وأوضحت مدير عام المرافق انه تم الانتهاء من كافة التراخيص والموافقات الخاصة بحماية النيل والبيئة و دراسة تعديل كافة المرافق المتعارضه مع التنفيذ وتم عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات المعنية لتذليل المعوقات سواء المساحة والوحدات المحلية و شركات المرافق وان هناك متابعة مستمرة لأعمال تنفيذ المشروع تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية والذى يؤكد دائما على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وطبقا للمواصفات الفنية والهندسية المقررة.


متابعة أعمال مشروع التوسعات الجديدة على كوبري الجامعة بالمنصورة
متابعة أعمال مشروع التوسعات الجديدة على كوبري الجامعة بالمنصورة
متابعة أعمال مشروع التوسعات الجديدة على كوبري الجامعة بالمنصورة
متابعة أعمال مشروع التوسعات الجديدة على كوبري الجامعة بالمنصورة
متابعة أعمال مشروع التوسعات الجديدة على كوبري الجامعة بالمنصورة
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