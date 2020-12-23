طلاب شرم الشيخ يتطلعون للدراسة في جامعة سلمان: حلم كل طالب.. فيديو وصور

يتطلع طلاب مدارس شرم الشيخ للدراسة في جامعة الملك سلمان خلال زيارتهم الأولى للجامعة وقالوا إن الدراسة بجامعة الملك سلمان حلم لكل طالب بشرم الشيخ وذلك بعد معايشتهم يوم كامل للحياة الدراسة الجامعية بجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.





وقد قام طلاب المدارس الخاصة " شرم كولدج وسان جوزيف " بالتحدث بكل اللغات في قاعات المحاضرات امام طلاب جامعة الملك سلمان عن امنياتهم لمدينة السلام شرم الشيخ والسياحة بها واحلامهم بان يلتحقوا بجامعة الملك سلمان ويتخرجوا منها ليخدموا مدينة شرم الشيخ .





وقد زار طلاب مدارس شرم الشيخ كليات " الالسن - السياحة والضيافة - الفنون والعمارة" برفقتهم مروة عبد الواحد مشرفة الرحلة ومسئولة لجنة التعليم والبحث العلمي في حزب مستقبل وطن بشرم الشيخ .





وقال مروة عبد الواحد مشرفة الرحلة والمعايشة إن الطلاب اطلعوا علي معلومات جديدة في الجامعة التي أصبحت حلم لهم وعرفوا كيفية طرق الدراسة بها ونظام المنح وفرص العمل المتاحة لطلاب الجامعة فور انتهاء مرحلة تعليمهم الجامعية مشيرة إلي ان جامعة الملك سلمان صرح تعليمي وصورة حضارية للتعليم بمصر .





وقد رافق وفد الطلاب في زيارة الجامعة المهندس محمد عبد الله امين حزب مستقبل وطن بشرم الشيخ وهاني عبد اللاه امين علاقات الشؤون الحكومية ومروة عبد الواحد امينة لجنة التعليم والبحث العلمي وعدد من معلمي المواد الدراسية .





وكان في استقبالهم اللواء امين سرور امين عام مساعد الجامعة والدكتور خالد رفعت عميد كلية الالسن ودكتورة ريهام طاحون مدير البرنامج الالماني بكلية الالسن .

ومن ناحية اخري كان شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليلة امس احتفالية فنية رائعة تميز بالعروض الرياضية في التمرينات البدنية والجمل الحركية والكاراتية والجمباز وذلك في الصالة المغطاة بالمدينة الشبابيه بشرم الشيخ وكان برفقة وزير الشباب والرياضة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومحافظي الوادي الجديد ومطروح.





وقد شارك في العروض الرياضية عدد من فرق الفنون الشعبية للمحافظات الحدودية وعدد من فرق محافظات أخرى بالإضافة على عروض رياضية شارك بها طلاب كليه التربية الرياضية جامعه اسوان وطلائع وشباب من وزارة الشباب والرياضة علاوة على عروض فرقة الموسيقى السيمفونى بوزارة الشباب والرياضة.





فيما اعلن الدكتور اشرف صبحى انطلاق نهائيات أولمبياد المحافظات الحدودية وذلك فى حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، واللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبمشاركة متميزة من عدد من الرموز العسكرية والاكاديمية والدينية والفنية والرياضية وعدد من مشايخ وعواقل الاسر البدوية .





واظهر الشباب المشارك براعة فى الأداء سواء فى العروض الفنية الموسيقية أو العروض الرياضية مثل عرض الكارتيه مما نال اعجاب كافة الحضور الذين ابدوا إعجابهم بالعروض المقدمة .

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