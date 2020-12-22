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محافظات

إجراء أول قرعة تاريخية لفرق دوري منطقة جنوب سيناء للميني فوتبول

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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ايمن محمد
شهد أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول،مراسم إجراء أول قرعة تاريخية لفرق  دوري منطقة جنوب سيناء للميني فوتبول  لتأهيل فريق للمشاركة في أول دوري ممتاز للميني فوتبول لمصر  في أول موسم  لعام 2020 - 2021 وذلك بقاعة نادي شرم الشيخ الرياضي وبحضور محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء وأحمد مجدي بيومي رئيس مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للميني فوتبول  ومحمد الغندور مدير نادي شرم الشيخ الرياضي وعطية حميد المدير التنفيذي للمنطقة  ونجم الدين محمود رئيس لجنة المسابقات وسيد حبيب امين الصندوق وايمن ابوزيد  رئيس لجنة الإعلام وجميع اعضاء  مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للميني فوتبول  ومندوبي الفرق المشاركة  في الدوري.
 
وقبل اعلان انطلاق مراسم القرعة تم عرض فيلم تسجيلي  لتدشين اللعبة بجنوب سيناء،ولقاء رئيس الاتحاد المصري مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  اثناء تدشين لعبة الميني فوتبول.
 
وأشاد أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، بجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي تنبأ بنجاح اللعبة وانتشارها اثناء تدشينها في جنوب سيناء  في بداية العام الحالي.
 
وأكد رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول،أن اتحاد الميني فوتبول اول اتحاد يوجد له 27 منطقة بمجالس إدارات بالمحافظات  ويجري 27 دوري في المحافظات  مشيرا إلي الاتحاد يوجد لديه 266 حكما  و290 مدربا  و44 اداريا بدورات تدريبية  أجريت لهم  بواسطة محاضرين  من الاتحاد الدولي للميني فوتبول.
 
وقد أجريت القرعة لدوري فرق جنوب سيناء للميني فوتبول  لـ 6 فرق  وهم نادي شرم الشيخ الرياضي  ومركز شباب طور سيناء  ومركز شباب ابوزنيمه  ومركز شباب راس سدر  ومركز شباب سانت كاترين  ونادي شرم راس سدر.

سوف تقام اولي مباريات دوري الميني فوتبول  علي ملعب مركز شباب طور سيناء  الاثنين المقبل.

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إجراء أول قرعة تاريخية لفرق دوري منطقة جنوب سيناء للميني فوتبول
إجراء أول قرعة تاريخية لفرق دوري منطقة جنوب سيناء للميني فوتبول
إجراء أول قرعة تاريخية لفرق دوري منطقة جنوب سيناء للميني فوتبول
إجراء أول قرعة تاريخية لفرق دوري منطقة جنوب سيناء للميني فوتبول
إجراء أول قرعة تاريخية لفرق دوري منطقة جنوب سيناء للميني فوتبول
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