طبيعة خلابة وشمس ذهبية .. الدراجة عشق السياح في مدينة دهب

تعتبر الدراجة وسيلة انتقال أساسية للسياح في مدينة دهب ، حيث تحقق التباعد إجراء احترازي ضد فيروس كورونا وسط طقس دافئ وشمس ساطعة.





ولذلك ابتكر المنظمون للمجموعات السياحية القادمة التجول في كل أنحاء دهب بالدراجات الهوائية لتحقيق التباعد والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا





يقول علي عايش مالك منتجع سياحي، إن معظم المنتجعات تعتمد علي تسويق خاص بها بعد تاثر حركة السياحة والطيران بجائحة كورونا العالمية، مشيرا إلى أن هناك مجموعات سياحية تقصد دهب لطقسها الرائع الدافئ والشمس الساطعة ولذلك يحرص السياح القادمون للتمتع الرياضة علي الشاطئ وداخل المنتجعات السياحية والتجول بالدراجات الهوائية في كل انحاء مدينة دهب .





وأضاف أحمد سلام مدير فندق ميراج بدهب إن السياح الاوكرانيين يعشقون الطبيعة الخلابة ويأتون في مجموعات، ويستخدمون الدراجات الهوائية في جولاتهم السياحية، ويمكن أن ينتقلوا ايضا لمدن مثل سانت كاترين وشرم الشيخ بالدراجات .





وأكد جبلي علي رئيس جمعية حماية طبيعة البحر الأحمر، أن التنقل بالدراجات الهوائية يحافظ على البيئة من التلوث ويقلل من عادم السيارات، خاصة أن مدينة دهب مشهورة باهتمامها بالبيئة والحفاظ على الطبيعة مشيرا إلى أن المدينة تعتمد بشكل اساسي الان علي السياح الاوكرانيين القادمين عن طريق رحلات أسبوعية علي مطار شرم الشيخ.

ومن ناحية أخرى قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء :" إن شرم الشيخ صفر كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية بجودة عالية وبكل دقة " مشيرا الي ان شرم الشيخ مدينة خضراء وصديقة للبيئة مؤكدا انه تنتشر بها المساحات الخضراء علاوة استخدام الطاقة الشمسية بها مطلقة نظيفة.





جاء ذلك خلال لقائه ب100 شخص من ممثلي وكلاء السفر ومالكي ومديري شركات السياحة الأوكرانيه الذي نظمته احدي الشركات السياحية الكبري الجالبة للسياح الأوكرانيين.

في ختام ورشة عمل التسويق والترويج للمنتجعات السياحية بجمهورية مصر العربية عامة وشرم الشيخ خاصة.





وقال محمود عرفه مدير الشركة المنظمة لورشة العمل ان الهدف من الورشة تشجيع السياحة وزيادة عدد السائحين الوافدين الي مصر، كما تظهر الزيارة أهم الإجراءات الاحترازية المتبعة لتفادي خطر كورونا.





وأوضح المحافظ أن مدينة شرم الشيخ آمنة تماماً، مشيرا إلى أن السور الأمني الذي يحيط بالمدينة مزود ببوابات أمنية للتحكم في الدخول والخروج من وإلى المدينة مجهز بكاميرات وأجهزة مسح أمني حديثة بالاضافة للابراج لتأمين شرم الشيخ بالكامل.





وأضاف المحافظ أن مطار شرم الشيخ أيضاً مجهز بأحدث الكاميرات والأجهزة الحديثة لتأمين السياح.





وأكد المحافظ أن شرم الشيخ تكاد تكون صفر كورونا مؤكداً ان جميع فنادق شرم الشيخ حاصلة علي ترخيص وزارة السياحة وتنفذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بنسبة إشغال 50 %.





وأشار فودة للمناخ الرائع الدافيء شتاء والشمس الساطعة طوال العام وان شرم الشيخ للميزاتها فهمي معشوقة الأوروبيين جميعهم.





وفي ختام كلمته تمنى المحافظ للوفد اقامة ممتعة وعودة سالمة داعياً الله الخروج من تلك الأزمة للاستمتاع بكل مميزات شرم الشيخ.





وقدم المحافظ الشكر للشركة المنظمة وإدارة المنتجع السياحي وقدم الشكر لوزير السياحة لجهوده متمنياً لهم حظاً سعيداً.





وفي ختام الحفل قدم "اكن اكسو" مدير عام الشركة درع الشركة لمحافظ جنوب سيناء لجهوده في تنشيط السياحة.

اقرأ أيضا :







