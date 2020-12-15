تعديل شروط التقدم لوحدة سكنية بجنوب سيناء

زف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشرى سارة تهم مواطني جنوب سيناء، وهي تسليم وحدات الإسكان البدوي بوادي الطور بقرية الجبيل بطور سيناء لمستحقيها يوم السبت الموافق 19 ديسمبر الجاري. تسليم وحدات الإسكان البدوي بوادي الطور بقرية الجبيل بطور سيناء لمستحقيها يوم السبت الموافق 19 ديسمبر الجاري.





يشار إلى أنه تم الانتهاء من عدد 60 وحدة إسكان بدوي بقرية وادي الطور وعدد 60 وحدة إسكان بدوي بقرية الجبيل بطور سيناء.





وبناءً علي توجيهات محافظ جنوب سيناء بتعديل بعض البنود والضوابط الخاصة بالتقدم لطلب وحدات سكنية بديلة بالمناطق السكنية العشوائية " الرويسات" تم تعديل بعض الشروط المجحفة والتي تعيق التقدم بطلبات لتلك الوحدات السكنية بجلسة المجلس التنفيذي السابقة تسهيلاُ علي المواطنين فقد تعديل بنود وضوابط التقدم وذلك لسرعة تسكين الوحدات البديلة وتخفيفاُ عن كاهل المواطنين وهي كالتالي:





بخصوص شرط ان يكون المتقدم من المقيمين بالمحافظة يثبت المواطن ذلك بأي طريقة من الطرق مثل اي عمل خاص من خلال التأمينات أو إثبات التحاق أبنائه بأي مدرسة من مدارس المحافظة مدة لا تقل عن عشر سنوات.





بخصوص المستندات الدالة علي تمتع المواطن بالجنسية المصرية فإنه يتم إثباتها بصورة بطاقة الرقم القومي والاكتفاء بموافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء" طبقًا للتعاقد على الإسكان الاقتصادي"





وتم إلغاء بند "الا يكون المتقدم من العاملين بالدولة هو أو زوجته " حكومة، قطاع عام، إدارات مركزية، شرطة او قوات مسلحة، خدمات بالمحافظة".





وبالنسبة لشرط ألا يكون المتقدم قد سبق تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية سواء بالتقنين او غيرها من الطرق او باي طريقة وكذلك الا يكون قد تقدم بطلب لتقنين وضع اليد بالمحافظة وفي الحالة الأخيرة يخير المتقدمين الاستمرار قي تقنين وضع اليد أو الوحدة البديلة بالرويسات فانه تم التعديل .بالا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له بالمحافظة من خلال التقنين بغرض السكن أو تقدم بطلب تقنين وضع اليد بالمحافظة وفي الحالة الاخيرة يخير المتقدم بين الاستمرار في تقنين وضع اليد او الوحدة السكنية البديلة بالرويسات.





جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي التي ترأسها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي عن الشهر الجاري ، بديوان عام المحافظة بطور سيناء،بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، و المحاسب فوزي همام منسق المحافظ لشئون المديريات ومجالس المدن، ورؤساء المدن ومديري المديريات.





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