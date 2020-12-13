الأرض المباركة ينقصها شادر جملة.. "صدى البلد" يرصد معاناة مزارعي طور سيناء.. صور

مزارعو طور سيناء حفروا في الصخر من أجل أن تنبت الأرض خضراوات طبيعية طازجة وفواكه بوقت مبكر قبل كل محافظات مصر، ورغم ما حققوه من وفرة في الخضراوات الطبيعية؛ ما زالت لم تصل للمواطن السيناوي بالأسعار المخفضة؛ لعدم وجود شادر ومنافذ جملة في طور سيناء.





كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري التقت المزارعين والعمال الذين جاءوا من كل محافظات مصر للعمل في زراعة الخضراوات والفاكهة، حيث وجدنا عمالا من محافظات الصعيد والدلتا ، سعداء بالإنتاج الوفير للخضراوات والفاكهة.





ويقول موسي عبد الهادي البطين أحد المزارعين إن أرض طور سيناء خصبة ومباركة والإنتاج في أرضها مبكر في الخضراوات والفاكهة بسبب المناخ الجيد المنتظم، مشيرا إلي أن الإنتاج وفير ونريد أن يصل للمواطنين بسعر بسيط ولكن التجار يبيعون والاسعار القادمة من العبور.





وطالب عبد الهادي، المسئولين ، بتوفير شادر جملة لجميع مزارعي طور سيناء، لتوفير خضراوات طازجة بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن أراضي طور سيناء توفر إنتاجا كبيرا.





ومن جهته، أوضح خالد عيد، أحد المزارعين بطور سيناء أن المزارعين صرفوا كل ما يملكون حتى تصبح الأرض خضراء تنبت الثمار من خضراوات والفاكهة، وحتي الآن لم يتم إجراء تقنين لتلك المزارع التي وفرت أمنا غذائيا لكل مواطن.





وأكد عيد أن أرض طور سيناء توفر إنتاجا مبكرا وخاصة في المانجو والعنب وخضراوات وفيرة، مشيرا إلي أنه بسبب عدم وجود منافذ وشوادر جملة ؛ يتم بيع الكثير منها خارج المحافظة، مطالبا المسئولين بفتح منافذ وشوادر جملة لتخفيف عن المواطنين.





فيما أشار "ابو يوسف محمد" ريس عمال، إلى أن جميع العمال الذين يعملون في مزارع طور سيناء وجني المحصول سعداء بعملهم؛ لأنهم يشعرون أنهم يعمرون في صحراء بلدهم علاوة علي الراحة النفسية في ذلك المكان المبارك.





وأوضح المهندس جمال النجار، مهندس زراعي بمزرعة طور سيناء النموذجية، أن الأرض في طور سيناء خصبة وصالحة لمعظم المحاصيل مطالبا الحكومة بتقنين أوضاع الأراضي الزراعية حتي يتم تشجيع المزارعين علي التوسع في الزراعة وتوفير الخضراوات والفاكهة الطازجة لكل جنوب سيناء.

وسبق أن أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن طور سيناء ستصبح سلة غلال للمحافظة؛ بعد نجاح تجربة الزراعة في كثير من المحاصيل.

