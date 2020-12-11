عاوزة أعيش اليومين اللي فاضلين في حياتي كويس.. سيدة مريضة تستغيث بالرئيس السيسي.. فيديو

" نفسي أعيش حياة كريمة " .. هذه العبارة لخصت معاناة صباح محمد عبد العليم السيدة المسنة ومريضة القلب والتي تعيش بمفردها في سكن إيواء بمنطقة توشكي بطور سيناء.





السيدة أكدت أن السكن الذي تعيش به غير آدمي ومتهالك وتتساقط من سقفها الاتربة ومياه الصرف حيث إن الوحدة تبع إداريا مجلس مدينة طور سيناء وتحتاج صيانه .





التقى موقع " صدي البلد " الاخباري بالسيدة صباح محمد عبد العليم والتي قالت إن كل حلمها إن تعيش حياة كريمة في سكن آدمي مشيرة الي إنه تستطيع تحمل الاتربة المتساقطة بعد عملية القلب المفتوح .





وأشارت عبد العليم انها تقدمت للحصول علي وحدة سكنيه في الحالات الانسانية منذ سنوات في مجلس مدينة طور سيناء ولكن لم يتم تلبية طلبها لأنها أرملة ولا تعول.





وطالبت عبد العليم الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء ومحافظ جنوب سيناء منحها وحدة سكنية رفقا بحالتها الصحية قائلة : " عاوزة أعيش اليومين اللي فاضلين في حياتي كويس في حياة كريمة".





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وفي سياق آخر قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم هدايا لرهبان دير سانت كاترين وراهبات دير السبع بنات بوادي فئران في ذكري استشهاد القديسة كاترينا حيث قام بزيارة دير السبع بنات والتقي بالراهبة " بيلا ايه " وذلك في حضور المهندسة ايناس سمير نائب محافظ واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ ورجل الاعمال أنور هلال احد مستثمري شرم الشيخ وتوني كزمياس مستشار مطران دير سانت كاترين .





وكانت الهدايا عبارة عن مواد تموينية وسلع غذائية وببطاطين مقدمه من محافظة جنوب سيناء، وقال فودة إن هذه الهدايا تقليد نحرص عليه كل عام لتهنئة رهبان وراهبات دير سانت كاترين بذكري استشهاد القديسة كاترين.





وأشار المحافظ إن الدولة تولي اهتمام كبير بمدينة سانت كاترين وسوف يتم ازدواج الطريق المؤدي والمار بوادي فيران ، كما قدمت الراهبة الشكر لمحافظ جنوب لحرصه الدائم علي زيارات المودة والمحبة .





وفي سياق متصل قام المحافظ بزيارة دير سانت كاترين وهنأ الرهبان بعيد ذكري استشهاد القديسة كاترين وقدم لهم الهدايا والتي كانت عبارة عن مواد تموينية وسلع غذائية وقد استقبل الرهبان المحافظ في صالة كبار الزوار وقام بزيارة منطقة الوادي المقدس ومنطقة شجرة العليقة المقدسة .















