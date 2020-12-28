محافظ الدقهلية يعتمد تعديلات 17 مخططا تفصيليا للمدن والقرى

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم تعديلات 17 مخططا تفصيليا لعدد من المدن والقرى في إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة، واشار المحافظ ان اجمالى ما بلغ اعتمادة من تعديلات لمخططات تفصيلية واستراتيجية على مستوى المحافظة منذ بداية عام 2020 يصل الى 87 مخططا تفصيليا واستراتيجيا.





جاء ذلك في اطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم





واضاف محافظ الدقهلية انه تم الانتهاء من خرائط الاحوزة العمرانية المقترحة للتصالح بالتعاون فيما بين الادارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة،و الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالقاهرة، والمساحة العسكرية حيث تم رفع كافة الاماكن التى تقع خارج الحيز العمرانى بالمراكز والمدن والاحياء والقرى والعزب والكفور كما تم ايضا الانتهاء من قيد الارتفاع لبعض قرى المراكز للتيسير على المواطنين ، وتفعيلا للقانون 17 لسنة 2020، ومنعا للتعدى على الارض الزراعية، حفاظا على حقوق الدولة وتم بالفعل ارسال هذه الخرائط للوحدات المحلية لتفعيلها .

وتجدر الإشارة إلى أن المراكز والمدن التي تم اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لها اليوم تشمل قرية صدقا وكفر سنجاب والخمسة بتمي الامديد ، وقرية ميت شرف وكفر عبد المؤمن بمركز دكرنس ، وقرية سنجيد وسمبخت وسماحة ونوسا البحر والغراقة بمركز اجا ،و وايضا تم تعديل المخطط التفصيلي لمدينة منية النصر ومدينة طلخا ومدينة شربين ومدينه المنزلة وكما شملت القري التي تم تعديل المخطط التفصيلي لها ، قرية الخيارية بمركز المنصورة وكفر ميت فارس بمركز بني عبيد ، وقرية ميت تمامة بمركز منية النصر



وأكد محافظ الدقهلية أن المخططات التفصيلية التي اعتمد تعديلها اليوم يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز والقري .



وأشار المحافظ إلى أن المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية.



واضاف ان تلك التعديلات تمت من خلال الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية السابق صدورها ليتوافق المخطط المعدل مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واحكام القانون 119لسنة 2008.



واوضحت المهندسة سماح المحمدي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة انه تنفيذا لتكليفات المحافظ فانه يجري حاليا الانتهاء من التعديلات النهائية للمخطط الاستراتيجي لكل من مدينتي جمصة ومحلة دمنه.