افتتاح معرض الملابس الخيري الأزهري الأول بالمنصورة

افتتح اليوم الخميس اللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بالانابه عن ايمن مختار المحافظ المعرض الخيرى الازهرى الاول بالدقهلية والذي نظمته المنطقة الازهرية بالدقهلية وذلك لدعم الاسر الاولى بالرعاية من العاملين بالمنطقة الازهرية والمعاهد التابعة لها بنطاق المحافظة بتقديم الملابس الشتوية والصيفية وكذا تقديمها للاطفال الايتام بدور رعاية الايتام والمسنين بالمحافظة فى كل من طلخا ونبروه والمنصورة .



ومن جانبه اكد الدكتور السيد جنيدى وكيل الوزارة رئيس المنطقة الازهرية بالدقهلية ان فكرة المعرض جاءت لتتلاقى مع توجهات وجهود السيد محافظ الدقهلية ودعمه المستمر لمبادرات المجتمع المدنى وتشجيعه للمشاركات المجتمعية لتخفيف العبئ عن المواطنين ابناء الدقهلية .





واضاف انه من خلال هذه الفكرة تم توفير 5000 قطعة ملابس شتوية وصيفية بمساهمات العاملين بالقطاع الازهرى لاعادة توزيعها على المحتاجين من العمال والعاملين التابعين للمنطقة على مستوى المحافظة، وايضا توزيعها على دور الايتام والمسنين بالمنصورة وطلخا ونبروه تأصيلا لفكر التكامل والتعاون بين الجميع.



ووجه السكرتير العام الشكر لمسؤلى المنطقة الازهرية على هذا الجهد المتميز ومشاركة المنطقة الازهرية فى تخفيف العبئ عن المواطنين ومساندة ودعم الاسر الاولى بالرعاية .





كما كرم السكرتير العاملين بالمنطقة الازهرية القائمين على تنفيذ المعرض بتسليمهم شهادات الشكر والتقدير تشجيعا وتحفيزا لهم.