وزير الرياضة: كأس العالم لليد بجماهير والمنتخبات المشاركة أكدت حضورها

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مصر لن تغلق غلقا تاما، ولكن نشدد على الإجراءات الاحترازية، وكذلك الأندية والأنشطة الرياضية لن توقف، ونظام الأكواد موجود، ولكن طبقا لقرارات مجلس الوزراء، فالتجمعات فقط هى المرفوضة، وكذلك الجمعيات العمومية.





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع كريمة عوض وخيرى رمضان، على القاهرة والناس، مصر ستتحدى الصعاب فى بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى تستضيفها مصر، والاتحاد الدولى أكد أنه ليس هناك تأجيل، وحتى ستكون قبل الأولمبياد، كما أن أوروبا التى ينتشر فيها كورونا أكثر مننا الدوريات تعمل بشكل طبيعى.





وتابع، هناك 32 فريقا بما فيها مصر، بمتوسط 40 أو 50 شخصا، سيلتزمون بإجراءات احترازية، واللجنة التنظيمية تعمل بشكل جيد الآن، والعمل قائم على الخطة التسويقية، وأيضا الإنشاءات تمت على قدم وساق، وهناك مساندة من القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، فنحن نستعد بمنتهى القوة للبطولة، لأن كأس العالم لليد حدث كبير وضخم.





وأردف، الموجة الأولى من الفيروس كانت أصعب بسبب أن الأمر كان مجهولا، ولكن المرحلة الثانية أصبحنا نعرف عنه الكثير، وذلك وضعناه فى الاعتبار ونحن نفكر فى الحضور الجماهيري بالبطولة، والذى سيكون 4 آلاف، وهناك مستشفى فى أماكن الصالات والإقامات، والدول المشاركة أكدت على تواجدها وحضورها، والسفارة الألمانية تواصلت معنا لهذا السبب، واليابان أيضا ستأتى مبكرا، وفيما يتعلق بالدورى، فهو قائم ولن يقف.





وعن انتخابات اتحاد الكرة، قال صبحى، نقدر الاتحاد الدولى لكرة القدم الذى وقف بجوار مصر، ولكنه لدينا بعض الإجراءات الخاصة بنا، وهناك تنسيق مع اللجنة الثلاثية.



