بـ9 أعشاب.. تعرف على علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية

تحدث الحموضة بسبب الفجوة الطويلة بين الوجبات أو المعدة الفارغة أو الإفراط في تناول الشاي أو القهوة أو التدخين أو الكحول، مما يجعلنا نبحث عن علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية للتخلص من الأعراض التي تتبعها.
ومع ذلك، إذا فشلت في القيام بـ علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية، فلا داعي للقلق، فيمكن للطبيب المختص ان يصف لك الأدوية التي تتناسب مع حالتك الصحية لتشعر بمزيد من التحسن و التخلص من مشاكل الحموضة نهائيا.
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ولا يوجد الكثير من الأبحاث حول علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية أو استخدام الأعشاب ، إلا ان هناك 9 أعشاب مختلفة يمكنها ان تقلل من ارتجاع المرئ والتخلص من حرقة المعدة، وتشمل:
الكراوية
نبات الخردل
البابونج
الليمون
عرق السوس
النعناع
أظهرت بعض الدراسات أن علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية يمكن ان يقلل من حرقة المعدة. ويمكن أن يؤدي زيت النعناع إلى تفاقم حرقة المعدة ، لذلك ليس من الجيد تناول زيت النعناع ولكن عليك شرب النعناع بصورته الطبيعية .
** المصدر: موقع Webmed