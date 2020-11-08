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مرأة

بدون أدوية.. علاج الحموضة بـ 16 نصيحة أبرزها كوب ماء دافئ

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بدون أدوية .. علاج
بدون أدوية .. علاج الحموضة بـ 16 نصيحة أبرزها كوب ماء دافئ
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اسماء محمد
تعد الحموضة ضمن أكثر المشكلات الصحية انتشارا بين مختلف الأعمار والأوزان وتجعل الفرد غير قادر على تناول الطعام ولا الشراب وممارسة حياته بشكل طبيعي وقد يرتد الحمض من المرئ أحيانا.
إليك بعض العلاجات المنزلية لعلاج الحموضة وفقا لما اورده موقع " timesofindia " .
- تناول كوب من الماء الفاتر كل يوم.
- أدخل الموز والبطيخ والخيار في نظامك الغذائي اليومي. يعتبر عصير البطيخ مفيدًا في علاج الحموضة.
- من المعروف أن ناريال باني يهدئ النظام إذا كنت تعاني من الحموضة.
- تجنب المشروبات الغازية وكذلك الكافيين واختر شاي الأعشاب بدلًا من ذلك.
- اشرب كوب من الحليب - كل يوم.
- تناول وجبتك الأخيرة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من وصولك إلى الكيس.
- الحفاظ على فترات طويلة بين الوجبات هو سبب آخر للحموضة. تناول وجبات صغيرة ولكن منتظمة.
- حاول تجنب المخللات والصلصات الحارة والخل وما إلى ذلك.
- قم بغلي بعض أوراق النعناع في الماء وتناول كوب منها بعد الوجبات.
- مص قطعة من القرنفل هو علاج فعال آخر.
- من المعروف أن الموز واللوز والزبادي تمنحك راحة فورية من الحموضة.
- يؤدي الإفراط في التدخين والشرب إلى زيادة الحموضة ، لذا قلل من ذلك.
- جرب مضغ العلكة. يساعد اللعاب المتولد في تحريك الطعام عبر المريء ، مما يخفف من أعراض حرقة المعدة.
- يساعد الزنجبيل على الهضم. قم بشراء مسحوق الزنجبيل على شكل كبسولات أو أضف العشب إلى وصفاتك.
- تحضير بسيط من ماء الليمون مع السكر يمكن شربه قبل الغداء بساعة لتقليل الانزعاج.
- تناول الخضار مثل أوراك الدجاج والفاصوليا واليقطين والملفوف والجزر والبصل الأخضر.

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