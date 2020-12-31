شاهد.. مخترع يصمم أصغر جهاز نينتندو 64 في العالم

قام المصمم المعروف باسم GmanModz، بتصميم جهاز نينتندو 64 المحمول الأصغر في العالم، حيث أعاد استخدام أجزاء من منصة الألعاب المحمولة وجعلها صغيرة قدر الإمكان لتتناسب مع راحة اليد.





وبحسب ما ذكره موقع "explica"، نشر GmanModz مقطع فيديو يظهر فيه شكل النموذج الجديد من Nintendo 64، حيث صنع جهازا صغيرا من خلال تعديل منصة الألعاب التي تم إطلاقها في التسعينيات وجعلها صغيرة الحجم.





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وأوضح المطور التقني من خلال مقطع الفيديو الذي يعرض المشروع الأجزاء الضرورية التي يتضمنها جهاز نينتندو 64 المحمول الأصغر في العالم، والتي تشمل الشاشة والبطارية وأدوات التحكم، وإضافة أذرع التحكم من نينتندو سويتش لحجمها الصغير.





واستخدم KGmanModz نوعين مختلفين من البلاستيك المقاوم للحرارة الذي لا يذوب مع ارتفاع درجة حرارة الأجزاء الداخلية، إلى جانب شاشة بقياس 3.5 بوصة، وهي أصغر من الأجهزة الحالية المملوكة للشركة، وتتميز بدقة 320×240 بكسل.





وقال GmanModz:"إن البطارية تدوم نحو ساعة ونصف تقريبا، ولا يبدو الجهاز مريحا أثناء الحمل، لكن بإمكانه تشغيل جميع عبوات الألعاب الأصلية مباشرة من خلال موصل قوي يثبت عبوة اللعبة في ظهر الجهاز، مما يسمح لك باللعب بلعبة Super Mario 64".





ويشار إلى أن جهاز Nintendo 64، هو أول جهاز لشركة نينتندو يعرض الألعاب في رسوميات ثلاثية الأبعاد، يعمل على تشغيل الإصدارا القديمة من الألعاب مثل لعبة Super Mario 64، ولعبة Goldeneye 007.