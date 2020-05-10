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تكنولوجيا

ارتفاع مبيعات نينتندو ولعبة جديدة تحقق 13 مليون نسخة مباعة

الأحد 10/مايو/2020 - 02:02 م
وحدة الألعاب Switch
وحدة الألعاب Switch
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شيماء عبد المنعم
كشفت نينتندو Nintendo، عن أرقام مبيعاتها خلال الربع الأخير، في أعقاب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفعت مبيعات وحدة التحكم بالألعاب الخاصة بها ولعبتها الجديدة Animal Crossing New Horizons، والتى حصلت على شعبية عالمية في أول ظهور لها.

ووفقا لما ذكره موقع"thenextweb"، تجاوزت مبيعات وحدة الألعاب Switch، إلى 55 مليون وحدة خلال الربع الأخير وحده، كما ساهم سوق كوريا الجنوبية بشكل خاص بالمبيعات حيث باعت نيتيدو ما يقرب من 3.3 مليون وحدة.


وأكدت التقارير على أن وحدة التحكم في الألعاب Switch مازالت مصدر جذب كبيار للمستخدمين مقارنة ب GameCube وNintendo 64، كما سجلت لعبة Animal Crossing مبيعات 11.7 مليون خلال الربع الأول من 2020.

وقد استطاعت شركات الألعاب أن تحقق نموا ملحوظا في الوقت الذي تؤثر فيه تداعيات انتشار فيروس كورونا، ومع بقاء الناس في المنزل إتجاه الكثير من المستخدمين إلى شراء منصات الألعاب، والألعاب.

وخلال الربع الأول من 2020، إستطاعت لعبة Animal Crossing New Horizons أن تسجل مبيعات 11.7 مليون، كما أكدت شركة Nintendo، أن اللعبة سجلت مبيعات 13 مليون نسخة خلال أول 6 أسابيع من إطلاق اللعبة.

وأشارت شركة نيتيدو اليابانية للألعاب خلال إعلانها الأخير إلى استمرار العمل على تطوير Bayonetta 3 وMetroid 4، وهي الألعاب القادمة من الشركة.
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