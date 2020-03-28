بعد نفاذها في أمريكا بسبب كورونا.. من أين يمكنك شراء أجهزة Nintendo Switch؟

أعلنت شركة "Nintendo"، المصنعة لأجهزة "نينتيندو سويتش" عن بيع 52 مليون وحدة تحكم بالألعاب التابعة لها، في مواقع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "businessinsider"، وقد ساهم بقاء الناس في منازلهم بسبب الحجر الصحي المفروض عليهم، أثر تفشي فيروس كورونا ، إلى ارتفاع الطلب على أجهزة الألعاب "Nintendo Switch".





وأكدت "نينتندو" ذلك في بيان لها صباح يوم الخميس، قائلة: "تباع أجهزة نينتندو سويتش في مواقع البيع بالتجزئة المختلفة في الولايات المتحدة، ولكن المزيد من الأنظمة القادمة قريبا، نحن نعتذر عن أي شيء غير مناسب".





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ووفقا لما ذكره موقع "gamespot"، هذه الأجهزة مطروحة للبيع حاليا على موقع Walmart، وويتوفر جهاز "Nintendo Switch lite" بسعر 225 دولار، بينما يصل سعر جهاز "Nintendo Switch" إلى 442.60 دولار.





الجدير بالذكر أن جهاز Nintendo Switch، هو وحدة ألعاب مبتكرة وشاملة تستطيع من خلالها اللعب بالطريقة التقليدية مثل أي وحدة ألعاب منزلية بتوصيلة على التلفاز أو يمكنك تحويله إلى وحدة ألعاب محمولة متنقلة مع أفكار أكثر أبتكارا في وحدات التحكم وذراع اللعب القابلة للتركيب والأنفصال، والتي تقدم مجموعة من أشهر ألعاب شركة نينتندو مثل سوبر ماريو الشهيرة ومغامرات زيلدا.