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تكنولوجيا

إعلان الموعد الرسمى للعبة Super Mario Bros. 35 للاعبى نينتندو مجانا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:24 م
إعلان الموعد الرسمى
إعلان الموعد الرسمى للعبة Super Mario Bros. 35
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ندى على
كشفت تقارير أن أحدث نسخة من لعبة Super Mario Bros Battle Royale والمشهيرة ب " سوبر ماريو" ستصدر رسميا للاعبي منصة الألعاب Nintendo Switch في الأول من شهر أكتوبر القادم. 

وبحسب مجلة فوربس فإن النسخة الأحدث من لعبة سوبر ماريو والتى تسمى Super Mario Bros. 35 تتكون من 35 لاعب، كما ستستمر اللعبة بشكل مجانى للاعبى Nintendo Switch حتى 31 مارس من العام القادم 2021.  


وسيكون بإمكان لاعبى Nintendo Switch لعب اللعبة أون لاين مجانا بداية من الاول من أكتوبر، وسيكون بإمكان اللاعب رؤية النتائج التى يحققها الأربعة وثلاثين لاعبا الباقيين، ومدى الإنجازات التى قام بتحقيقها كلا منهم. 

وإلى جانب إطلاق لعبة Super Mario Bros. 35 في الأول من أكتوبر القادم، سيتم إطلاق لعبة Mario 3D Allstars الشبيهة بالنسخة الحديثة لسوبر ماريو، حيث سيتم إطلاقها بدءا من يوم 18 سبتمبر من الشهر الجارى. 

وكانت شركة نينتندو Nintendo اليابانية للألعاب قد قامت ببيع النسخة الأصلية من لعبة سوبر ماريو الشهيرة Super Mario Bros في مزاد، والتى تم إطلاقها لأول مرة في عام 1985 بقيمة 114 ألف دولار أمريكى. 

وبيعت النسخة الأصلية من لعبة سوبر ماريو قد بيعت بسعر خيالى، وأن مبلغ 114 ألف دولار أمريكى هو أعلى سعر قد تم دفعه على الإطلاق في لعبة فيديو، وحتى الآن لم يتم معرفة من هو المشتري. 

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