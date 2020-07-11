بـ 114 ألف دولار.. بيع النسخة الأصلية من لعبة سوبر ماريو في مزاد

قامت شركة نينتندو Nintendo اليابانية للألعاب ببيع النسخة الأصلية من لعبة سوبر ماريو الشهيرة Super Mario Bros في مزاد، والتى تم إطلاقها لأول مرة في عام 1985 بقيمة 114 ألف دولار أمريكى.
وبحسب موقع Mashable التقنى فإن النسخة الأصلية من لعبة سوبر ماريو قد بيعت بسعر خيالى، وأن مبلغ 114 ألف دولار أمريكى هو أعلى سعر قد تم دفعه على الإطلاق في لعبة فيديو، وحتى الآن لم يتم معرفة من هو المشتري.
ويعد مبلغ 114 ألف دولار أمريكى هو مساوى لعدد 440 جهاز Nintendo Switch لألعاب الفيديو، ولم يتم إخراج النسخة التي بيعها في المزاد والتى تبلغ قيمتها 114000 دولار من لعبة Super Mario Bros من العلبة ، وذلك وفقا لقائمة Heritage Auctions .
وتم تصنيف النسخة الأصلية من اللعبة بشكل احترافي من قبل الخبراء بنسبة 9.4 من 10 ، مما يعني أن الصندوق غير المفتوح في حالة شبه مثالية، حيث يبدو كأنه كما لو كان المشترى قد اشتراه من متاجر البيع بالتجزئة في الثمانينيات.
وفي شهر أبريل الماضى، احتفلت الشركة بمرور 31 عاما على أول جهاز جيم بوى لألعاب الفيديو المحمولة باليد في العالم ، والذى كان يحتوى على ألعاب مثل سوبرماريو وبوكيمون، وBaseball وYakuman .