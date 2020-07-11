بـ 114 ألف دولار.. بيع النسخة الأصلية من لعبة سوبر ماريو في مزاد

وبحسب موقع Mashable التقنى فإن النسخة الأصلية من لعبة سوبر ماريو قد بيعت بسعر خيالى، وأن مبلغ 114 ألف دولار أمريكى هو أعلى سعر قد تم دفعه على الإطلاق في

، وحتى الآن لم يتم معرفة من هو المشتري.