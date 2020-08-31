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تكنولوجيا

لهواتف آيفون .. أفضل 5 ألعاب فيديو في 2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:41 ص
أفضل 5 ألعاب فيديو
أفضل 5 ألعاب فيديو في 2020
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ندى على
من أكثر ما يقوم به مستخدمو الهواتف الذكية هى ممارسة ألعاب الفيديو على هواتفهم، ويبحث الكثيرين من مستخدمي الهواتف الذكية، عن التطبيقات والألعاب المجانية على منصات التطبيقات الألكترونية التابعة لأنظمة التشغيل، ومنها على أنظمة iOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد. 

وتعتبر لعبة Fortnite فورتنايت الشهيرة المملوكة لشركة Epic Games من أكثر الالعاب شهرة وممارسة على هواتف آيفون ومؤخرا قامت شركة ىبل بحذف اللعبة من على متجرها للتطبيقات App Store، ولكن لا تزال هناك بدائل للأخرى للاعبين ومحبى ألعاب الفيديو فبحسب موقع  Digital Trends فإن هناك عدد من الألعاب لا تزال الأفضل بالرغم من حذف فورتنايت وهى : 


1-لعبة صراع العروش Game of Thrones 
وتتوفر اللعبة على هواتف أندرويد وآيفون، وتدور أحداث اللعبة عن تقمص شخصية القائد للدفاع عن Westeros ويستروس، وذلك من خلال جمع الشخصيات البارزة التي ستكون مفيدة في المعارك الاستراتيجية، وسيكون هدف اللاعبين هو جمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات، وكذلك الكشف عن اختفاء اللورد كوماندر برايندن ريفرز والمعروف باسم بلودرافن والغراب ذي الأعين الثلاثة.

2- لعبة World of Tanks 
توجد الكثير من الألعاب التى تركز على المعارك البحرية والجوية، ولكن لا يوجد ما هو أفضل من لعبة World of Tanks، حيث تتميز الدبابات والمدرعات من شتى دول العالم بالقوة والواقعية إلى حد كبير، وتجمع اللعبة بين عدد كبير من اللاعبين حول العالم، حيث تتنافس الفرق باستمرار للحصول على مواقع تكتيكية فوق بعضها البعض لأنها تطلق النار لفترة طويلة وحماية الحلفاء. 

3- لعبة Call of Duty
و تدور أحداث معظم ألعاب السلسلة خلال الحرب العالمية الثانية، ويتمكن اللاعب من السيطرة على جندي المشاة الذي يستطيع استخدام مختلف الأسلحة النارية الأصلية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية في القتال، و تتميز كل مهمة من سلسلة من الأهداف التي يتم وضع علامة لها على بوصلة أسفل الشاشة.

4- لعبة World of Warships
تتميز اللعبة بالجمع بين قتال السفن البحرية والدبابات حيث تأتي بأربعة أنواع من السفن وهى السفن الحربية والطرادات والمدمرات وحاملات الطائرات وأنماط مختلفة وهى عبارة عن قتال استراتيجي فى المياه المفتوحة.

5- لعبة The Legend of Zelda 
وهى سلسلة ألعاب فيديو من إنتاج نينتندو، ومن تصميم المبرمج الياباني شيجيرو مياموتو، وتدور قصة اللعبة في عالم هايرول Hyrule الخيالي، ورغم أن بعض الأحداث حدثت في مناطق أخرى، وتختلف أنواع السلسلة حسب اللعبة، فمنها الأكشن، والمغامرات، والألعاب الأدوار المتعاقب  وحل الألغاز، وأحيانًا بها عناصر ألعاب المنصات Platformers .

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